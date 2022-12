La Provincia autonoma di Bolzano rinnova anche per il 2023 i contributi destinati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili.

La misura – che attua la Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 91 “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima” – assegna contributi in percentuale differente a seconda degli interventi e del tipo di beneficiario.

L’ente provinciale informa che sono in corso di elaborazione tre brochure informative dedicate agli incentivi (che segnaleremo a breve): una per i privati, una per le imprese e una per le pubbliche amministrazioni. Questo materiale darà maggiori dettagli sulle agevolazioni, sulla percentuale di contributo rispetto alla spesa ammissibile e sui presupposti di accesso.

Per il momento sappiamo che i contributi per persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro, riguarderanno:

risanamento energetico di edifici o singole unità immobiliari

bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti

impianti solari termici

pompa di calore con impianto fotovoltaico

impianti fotovoltaici connessi alla rete e batterie di accumulo

impianti fotovoltaici ed eolici a isola

ottimizzazione energetica dell’illuminazione stradale, di campi e aree sportive

sostituzione di caldaie a gasolio e a gas nei condomini

costruzione o ampliamento di impianti idroelettrici

Invece, gli investimenti ammissibili per le imprese consistono in:

audit energetici

risanamento energetico di edifici o singole unità immobiliari

pompe di calore con impianti fotovoltaici

batterie di accumulo per impianti fotovoltaici connessi alla rete

bilanciamento idraulico di impianti di riscaldamento e raffreddamento

costruzione o ampliamento di impianti idroelettrici

impianti fotovoltaici ed eolici a isola

nuova costruzione o ampliamento di un impianto di produzione di biogas

ottimizzazione energetica dell’illuminazione stradale e dell’illuminazione esterna di aree sportive e campi sportivi

sostituzione di caldaie a gasolio e a gas nei condomini

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa statale (come le detrazioni fiscali), con altre leggi provinciali o a carico del bilancio provinciale.

Come per l’anno che si sta chiudendo, le istanze vanno presentate dal 1° gennaio al 31 maggio 2023 all’ufficio energia e tutela del clima, prima dell’avvio dei lavori.

Le domande verranno approvate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento della disponibilità dei fondi.

Per informazioni: Provincia di Bolzano

Potrebbe interessarti anche: