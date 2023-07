Dalla seconda metà del 2023 il portfolio prodotti di K2 Systems verrà ampliato con nuovi prodotti e soluzioni digitali ideate per agevolare gli installatori nel complesso lavoro di progettazione e montaggio di impianti fotovoltaici.

L’azienda tedesca, specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di strutture di montaggio, ha presentato le sue nuove offerte a Intersolar Europe 2023, che si è svolta a Monaco lo scorso giugno.

Tra le novità c’è l’aggiornamento software del programma di progettazione di impianti fotovoltaici “K2 base” cui è stato integrato il “PV*Sol”, che permette di calcolare la potenza dell’impianto, il dimensionamento dei moduli e la possibilità di ottenere una prima valutazione economica del progetto.

Il software con nuove funzionalità è ora dotato anche di un’intelligenza artificiale. Migliorie al programma che aiutano a ridurre il rischio di errori in fase di progettazione.

Altra novità in casa K2 Systems è “K2 Buddy”, la soluzione sviluppata soprattutto per tetti piani, ma utilizzabile anche per tetti inclinati.

Si tratta di un sensore che, posizionato sotto alcuni dei moduli dell’impianto fotovoltaico, monitora in tempo reale la situazione sul tetto, calcolando i carichi di neve e prevenendo il possibile danneggiamento e la perdita di resa dei moduli.

Tramite un’applicazione all’interno del dispositivo mobile/web, K2 Buddy invia una notifica di avviso al proprietario dell’impianto così come all’installatore, informandoli dell’eventuale necessità di intervenire con la manutenzione sul tetto. Il K2 Buddy permette, inoltre, un’estensione della garanzia da 12 anni a 20 anni sulle strutture di montaggio.

Al portfolio prodotti si aggiunge anche il “PV Wall”, pensato per impianti a parete con coperture in lamiera grecata, pannello sandwich e muratura, che permettono alle facciate di diventare un elemento fondamentale ai fini di ottenere energia in modo sicuro e sostenibile.

L’installazione potrà avvenire con il sistema MultiRail, utilizzando i morsetti, oppure con i nuovi sistemi ad incasso, per mezzo dei nuovi binari CarrierRail e FacadeRail, che permettono ancoraggi specifici in base a ogni tipologia di copertura.

Il nuovo “Carport” si aggiunge invece tra le varie soluzioni di montaggio che K2 propone per le pensiline fotovoltaiche nei parcheggi auto, un segmento di mercato nel quale l’azienda prevede un vasto potenziale.

Carport verrà adottato per progetti con un minimo di 35 parcheggi e il modello di riferimento sarà quello della lamiera grecata abbinata al sistema MiniRail. L’installazione sulle pensiline, effettuata attraverso sistemi standardizzati e flessibili, prevede un design customizzabile.

I prodotti K2 Systems si rivolgono anche al segmento di mercato degli impianti a terra, in particolare per quanto riguarda installazioni di medie dimensioni in cui è possibile collocare i moduli con orientamento verticale. In questo ambito di installazione K2 Systems propone sistemi sviluppati con un’elevata quantità di alluminio riciclato (circa l’85%).

Per restare informati su tutte le novità di K2 Systems è possibile visitare il sito.