Progettare un impianto fotovoltaico solido e produttivo richiede almeno due requisiti:

un progettista competente e preparato , che conosca le caratteristiche dell’edificio in cui avverrà l’installazione, che sappia scegliere i componenti più adatti alle caratteristiche dell’impianto e proporre al cliente finale una soluzione capace di soddisfare tutte le sue esigenze, tenendo conto sia degli aspetti tecnici che dei tanti parametri normativi; un ruolo complesso e di grande responsabilità, impossibile da svolgere senza i giusti strumenti.

, che conosca le caratteristiche dell’edificio in cui avverrà l’installazione, che sappia scegliere i componenti più adatti alle caratteristiche dell’impianto e proporre al cliente finale una soluzione capace di soddisfare tutte le sue esigenze, tenendo conto sia degli aspetti tecnici che dei tanti parametri normativi; un ruolo complesso e di grande responsabilità, impossibile da svolgere senza i giusti strumenti. un buon programma software per la progettazione dell’impianto; avvalersi di un programma moderno e professionale può determinare sia la qualità del progetto che la rapidità con cui questo viene elaborato.

Per fornire ai progettisti un software in grado di supportarli e agevolarli nel loro lavoro, Sun Ballast ha introdotto nel mercato un nuovo configuratore, sviluppato in collaborazione con InSun, società esperta di piattaforme di progettazione.

Preciso, pratico e semplice, il nuovo software ha centinaia di funzioni e molteplici possibilità di personalizzazione che permettono di ottenere in pochi click l’intera documentazione tecnica, dalla distinta materiali al calcolo dei rendimenti.

La facilità di utilizzo rende il programma accessibile anche ai progettisti meno esperti, ma per sviluppare tutte le competenze necessarie a trarre il massimo vantaggio da questa applicazione Sun Ballast ha poi ideato un vero e proprio percorso formativo: tre lezioni – disponibili gratuitamente sul sito dell’azienda – interamente dedicate all’utilizzo del configuratore e alla scoperta delle sue funzioni.

Il corso costituisce anche un utile approfondimento sui temi legati alla progettazione: dalla creazione di edifici 3D, all’utilizzo della modalità sketch, fino alla selezione dei componenti e al calcolo dei piani di rientro.

Personalizzazione

Per accedere alla piattaforma basta cliccare sul bottone dedicato e posizionato in alto a destra nel sito Sun Ballast.

È poi necessario inserire l’esatto indirizzo in cui verrà eseguita l’installazione. Dopo aver impostato altezza, tipo di tetto, ostacoli e copertura dell’edificio 3D, è possibile procedere inserendo i dettagli dell’impianto, a partire dalla scelta dei moduli e delle strutture di supporto.

È possibile personalizzare tutti i parametri che riguardano i pannelli, dalle misure alla potenza. Per quanto riguarda le strutture, si può invece selezionare la più adatta accedendo direttamente al catalogo Sun Ballast, dove oltre alle schede tecniche di tutti i sistemi è presente anche l’intera gamma accessori, da Cablowind a No-Flex.

La compatibilità fra il pannello, le zavorre e gli accessori selezionati viene poi valutata automaticamente dal software.

La distinta materiali completa e un’analisi del rendimento complessivo dell’impianto vengono infine elaborate dalla piattaforma e messe a disposizione dell’utente: per ogni modifica apportata ai componenti dell’impianto, l’aggiornamento della relativa documentazione verrà eseguito in automatico dal configuratore.

Fitting automatico e condivisione

Calcolo dell’ombreggiamento, personalizzazione di pannelli, ostacoli e superfici, modalità fitting, sketch e accesso diretto a tutti i cataloghi: le nuove funzioni del configuratore Sun Ballast sono molte, ma non finiscono qui.

Uno dei vantaggi consiste infatti nella possibilità di condividere facilmente i dati dell’impianto con l’Ufficio tecnico Sun Ballast: una volta ottenuta tutta la documentazione tecnica, basterà richiedere – direttamente dal software – la validazione del servizio tecnico.

L’inoltro della richiesta sarà completamente automatico e verrà preso rapidamente in carico da uno degli oltre 15 professionisti dell’Ufficio tecnico che ogni giorno offrono un’assistenza completa e professionale a migliaia di installatori e progettisti in tutto il mondo.

La possibilità di accedere velocemente a tutta la documentazione tecnica risulta inoltre un grande vantaggio anche nella comunicazione con il cliente finale: grazie alla nuova App è infatti possibile condividere tutti i documenti direttamente dallo smartphone, rendendo il progetto consultabile con facilità ovunque e in qualsiasi momento.

