L’inverno sta arrivando, e con una plausibile interruzione della fornitura di gas russo all’orizzonte, i leader europei si affrettano a elaborare piani per superare la stagione fredda.

Domani, mercoledì 20 luglio, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenterà la strategia dell’Ue per fronteggiare la crisi energetica nei mesi invernali. Probabilmente includerà un aggiornamento dei piani di emergenza nazionali, la diversificazione delle forniture e forse acquisti congiunti di gas. Ma, soprattutto, Bruxelles annuncerà probabilmente un piano per incrementare il risparmio e l’efficienza energetica.

Non è una sorpresa. Ridurre il nostro consumo energetico è il modo più pulito ed economico per liberarci dal petrolio e dal gas russo (o da qualsiasi altro) e per rispettare gli impegni assunti dall’Ue per il clima nel 2030. L’energia più verde ed economica è quella che non viene prodotta.

I leader europei lo sanno e il risparmio energetico sta finalmente ricevendo i riflettori che merita. La scorsa settimana, infatti, la commissione industria del Parlamento europeo ha appoggiato l’obbligo per gli Stati membri di ridurre di oltre il 40% i consumi energetici entro il 2030, rispetto ai livelli del 2020, nell’ambito della nuova direttiva sull’efficienza energetica.

Ma le parole e gli obiettivi ambiziosi non bastano a ridurre le nostre bollette energetiche. I programmi di risparmio energetico devono essere adeguatamente finanziati e portati in cima alla lista delle priorità. L’esperienza dimostra che il risparmio energetico è estremamente efficace, ma spesso non raggiunge il suo potenziale per mancanza di volontà politica.

La buona notizia è che negli ultimi 30 anni il consumo energetico europeo è rimasto piuttosto stabile. La cattiva notizia è che abbiamo bisogno di molto meglio di una situazione stabile.

La progettazione ecocompatibile per ridurre le bollette energetiche

L’Ue ha gli strumenti per ridurre le bollette energetiche delle famiglie a lungo termine. La progettazione ecocompatibile è forse il più potente. È all’origine di una parte sostanziale dei risparmi energetici che mantengono bassi i nostri consumi.

Cos’è la progettazione ecocompatibile? In Europa, decine di prodotti ICT e di elettrodomestici devono soddisfare requisiti di efficienza energetica e di altro tipo per poter essere immessi sul mercato. Se consumano troppa energia, non possono essere più venduti. Quindi, l’etichetta energetica A-G attira i consumatori verso le opzioni più efficienti tra i prodotti presenti sul mercato. L’asticella viene alzata ogni pochi anni, stimolando l’innovazione e creando una corsa verso l’eccellenza.

Le politiche di progettazione ecocompatibile sono in grado di far risparmiare circa 230 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2030 – circa un terzo di tutti i risparmi di emissioni di CO2 di cui l’Ue ha bisogno per rispettare i suoi impegni climatici. Gli effetti si faranno sentire anche nelle case. Grazie alla progettazione ecocompatibile, ogni famiglia europea può sperare di risparmiare 285 euro sulla bolletta energetica ogni anno. Con l’attuale impennata dei prezzi, è molto probabile che il risparmio sia molto più elevato.

Questa politica apparentemente semplice è una delle azioni di maggior successo che l’Unione Europea abbia mai intrapreso per ridurre le emissioni di gas serra.

Tuttavia, l’impatto avrebbe potuto essere ancora maggiore se alla progettazione ecocompatibile fosse stata data la priorità politica che merita. A causa della scarsità di fondi, gli aggiornamenti della progettazione ecocompatibile per decine di prodotti sono rimasti bloccati per anni. Secondo le nostre stime, i ritardi costeranno ai consumatori 40 miliardi di euro entro il 2030.

La sfida è destinata a diventare molto più grande. L’Ue estenderà presto la progettazione ecocompatibile a quasi tutti i prodotti presenti sul mercato. L’ambizione è benvenuta, ma non raggiungerà il suo pieno potenziale se non sarà adeguatamente finanziata.

Un piano completo per un problema complesso

Naturalmente, la sola progettazione ecocompatibile non renderà l’Ue indipendente dal gas russo. I governi possono fare molto di più per risparmiare energia.

Ad esempio, l’eliminazione graduale della vendita di caldaie a combustibili fossili sarebbe un salto coraggioso ma necessario verso l’indipendenza energetica. È un frutto da raccogliere, a portata di mano. La tecnologia c’è: le pompe di calore e i sistemi di teleriscaldamento sono incredibilmente efficienti e possono funzionare con elettricità di origine rinnovabile.

Il divieto di utilizzare caldaie a combustibili fossili a partire dal 2025 farebbe risparmiare l’equivalente del 21% delle importazioni di gas russo dell’Ue entro il 2030, come dimostra un nuovo studio di Coolproducts. Alcuni Paesi sono all’avanguardia: la Germania ha in programma una massiccia diffusione delle pompe di calore e i Paesi Bassi stanno vietando il riscaldamento a combustibili fossili a partire dal 2026.

Per garantire che nessuno rimanga indietro, i pochi Paesi che ancora concedono sussidi alle caldaie a gas dovrebbero porre fine immediatamente a questi programmi. I governi dovrebbero invece aiutare le famiglie a passare alle pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili.

Facendo un ulteriore passo avanti, nella votazione della scorsa settimana il Parlamento ha chiarito che la sostituzione di vecchie caldaie con nuove caldaie a gas fossili più efficienti non deve essere conteggiata ai fini degli obiettivi di risparmio energetico. Quando si ristrutturano le case, le caldaie a gas e a gasolio dovrebbero essere escluse dall’equazione non appena la Direttiva sull’efficienza energetica entrerà in vigore, ha spiegato il principale eurodeputato del dossier, Niels Fuglsang, in una conferenza stampa.

Le reti intelligenti e la flessibilità della domanda sono i gioielli della corona del risparmio energetico. Le nostre auto elettriche e i nostri elettrodomestici dovrebbero prelevare energia dalla rete nei momenti di bassa domanda (di solito di notte) o durante i picchi di produzione di elettricità da fonti rinnovabili (quando splende il sole o soffia il vento). In questo modo il nostro fabbisogno energetico complessivo sarebbe molto più costante e sincronizzato con la produzione di energia rinnovabile, riducendo la necessità di combustibili fossili.

Tutte queste azioni devono essere accompagnate da massicci programmi di ristrutturazione degli edifici e dalla diffusione di fonti energetiche rinnovabili come l’eolico e il solare.

Lo sforzo necessario potrebbe essere scoraggiante, ma con un’azione decisa, l’Ue può liberarsi dal gas russo e da tutti i combustibili fossili. Quest’inverno richiede un piano d’emergenza, ma i politici devono tenere in considerazione le esigenze a medio e lungo termine. Abbiamo gli strumenti necessari: la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica, la cessazione dell’uso di caldaie a combustibili fossili, l’utilizzo di reti intelligenti e la ristrutturazione massiccia dei nostri edifici. Saranno l’unico modo per costruire un modello energetico sostenibile dal punto di vista ambientale e che non alimenti la macchina da guerra russa.

In tempi di emergenza, abbiamo bisogno di una lungimiranza ambiziosa.

*Davide Sabbadin è Senior Policy Officer per il clima e l’economia circolare presso lo European Environmental Bureau (EEB), Rita Tedesco è Head of Energy Transition presso la Environmental Coalition on Standards (ECOS)

