Il fotovoltaico è l’unica rinnovabile elettrica in Italia che nel 2022 ha registrato un incremento della produzione: 27,552 TWh con una crescita di 2,919 TWh (+11,8% sul 2021).

Un record storico che però, come abbiamo scritto ieri (In Italia rinnovabili sotto la soglia dei 100 TWh nel 2022), è ancora molto distante dal trend annuale necessario per raggiungere gli obiettivi 2030.

In nove anni, dal 2014, la produzione elettrica solare è passata da 21,8 a 27,5 TWh, con una crescita di poco più del 26%. Qui nel grafico il binomio delle fonti cosiddette “intermittenti” eolico-FV negli anni.

Il punto è che il fotovoltaico a fine decennio dovrà passare ad una produzione annuale di circa 100 TWh, così da farci evitare l’importazione di 20 miliardi di metri cubi di gas all’anno. C’è dunque ancora un divario di circa 70 TWh da coprire in solo otto anni, quando negli ultimi nove la generazione solare in Italia è aumentata appena di 5,8 TWh, visti anche i freni creati dalla politica nazionale e locale.

Nell’anno passato il fotovoltaico ha coperto l’8,7% della domanda elettrica del paese (contro il 7,7% del 2021) e il 10% della produzione elettrica interna (contro l’8,8% del 2021).

Nel 2022 risulta che il fotovoltaico ha generato il 28% di tutte le fonti rinnovabili elettriche, più dell’idroelettrico, se consideriamo l’apporto del pompaggio (cioè 26,2 TWh).

La generazione da solare FV è stata in quasi tutti i mesi dell’anno 2022, con l’eccezione di dicembre, superiore a quella dei mesi dell’anno precedente, come si può vedere da questo grafico di Terna:

Qui sotto più nel dettaglio la produzione mensile del fotovoltaico in Italia nel 2022.

In via ancora ufficiosa è utile vedere anche come è aumentato l’installato FV nell’anno appena concluso.

Terna ci fornisce un grafico dove si stima che la potenza cumulativa nel paese è arrivata a circa 25 GW. La nuova potenza installata è stata di circa 2,482 GW, con un incremento del 165% sul 2021.

Anche qui il gap è enorme: secondo diverse analisi dovremmo installare circa 7-8 GW ogni anno fino al 2030 (pur mantenendo in efficienza la potenza già operativa). Sul più breve periodo un obiettivo intermedio è di puntare a 26 nuovi GW fotovoltaici al 2025.

Per concludere le regioni con l’aumento più consistente nel 2022 sono state la Lombardia con 406 MW, seguita da Veneto (+257 MW) ed Emilia Romagna (+225 MW).

