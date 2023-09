Sono ripartiti, dopo la pausa estiva, i corsi gratuiti online di Growatt Italia.

La crescente domanda di fotovoltaico richiede risorse professionali che abbiano le competenze necessarie a realizzare un impianto correttamente installato e dimensionato e con una conoscenza approfondita dei prodotti da installare.

Per questo Growatt Italia dal 2020 organizza corsi a libero accesso, destinati a coloro che vogliono approfondire la conoscenza dei prodotti Growatt e diventare installatori esperti.

Il format

Il format rimane lo stesso: un’ora di formazione pratica su come installare, configurare, monitorare e risolvere le più comuni problematiche di tutti i prodotti della gamma Growatt. Alla fine di ogni appuntamento sarà possibile fare domande a cui risponderà personale specializzato. I docenti sono ingegneri o tecnici esperti Growatt.

Nel corso delle varie sessioni previste verranno analizzati i meccanismi di funzionamento di tutta la gamma Growatt: inverter, sistemi di ricarica, monitoraggio, accessori e funzioni speciali, messa in servizio degli impianti e verifiche necessarie.

Parte della formazione si concentrerà su metodi e strategie per un’installazione ottimale e per sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti, sulla risoluzione degli errori più comuni in fase di installazione e sull’utilizzo delle piattaforme per il monitoraggio.

Per il programma completo dei corsi online si può visitare la pagina dedicata del sito Growatt.

Formazione in presenza: cosa sono i GSP e come diventare Partner Growatt

Oltre ai corsi online, a partire dal 2023 Growatt Italia ha attivato una serie di corsi in presenza, anche questi gratuiti e rivolti:

ai GSP (Growatt Service Partners), ovvero gli installatori già esperti in impianti Growatt, che possono così approfondire competenze e conoscenze della tecnologia del brand;

a chi ha una formazione di base grazie alla frequentazione dei webinar o ha già effettuato alcune installazioni dei prodotti Growatt ed è interessato a diventare Growatt Service Partner, per attivare una collaborazione continuativa e usufruire di vantaggi riservati.

Si tratta di appuntamenti di formazione tecnica avanzata: tutti gli argomenti esposti avranno una prima trattazione teorica alla quale seguiranno delle prove pratiche; per questo motivo i corsi sono a numero limitato.

Per maggiori informazioni sui corsi di formazione avanzata (date e temi trattati) e per la partecipazione visitare il sito Growatt.

