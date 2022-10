Con la sua esperienza di installatore solare e fornitore di servizi di gestione e manutenzione in Grecia, MainTech ha competenze in tema di prestazioni dei moduli solari e comparazione dei prodotti, soprattutto in condizioni di forte calore.

Con 150 MW di contratti O&M da 2014, l’azienda gestisce progetti dedicati di tutte le dimensioni, dai piccoli impianti (10 kW) a quelli utility-scale (7 MW).

L’azienda, con sede ad Atene, si occupa anche della costruzione di progetti fotovoltaici e dal 2019 ha realizzato 230 impianti per una capacità di 145 MW. E proprio alla sua esperienza può registrare le differenze in termini di energia prodotta dai diversi moduli con i quali opera, sia nel corso dell’anno che in piena estate.

Confronto tra le produzioni di energia in condizioni di caldo estremo

Prendendo in esame l’estate 2022, MainTech ha analizzato le prestazioni di moduli in impianti simili all’interno della stessa area geografica. Un termine del paragone era rappresentato da installazioni da 500 kW e 1 MW dello stesso proprietario con dotazioni di diversi marchi, non Longi: la loro produzione è stata inferiore a 1.500 kWh/anno per kWp.

Nella stessa area e con condizioni identiche, gli impianti nei quali MainTech aveva installato moduli LONGi hanno generato tra 1.550 e 1.590 kWh/kW. E con una temperatura ambiente di oltre 40 gradi, i kW di picco dei moduli bifacciali LONGi erano del 5% superiori rispetto a quelli raggiunti con altri pannelli.

Si tratta dati che convincono i clienti a orientarsi su questi moduli, ha spiegato il capo ingegnere di MainTech, Michalis Theofanopoulos.

Test in vista del futuro innalzamento delle temperature

Poiché le ondate di calore estreme investono con sempre maggiore frequenza più zone del pianeta, è normale che anche i moduli solari siano sottoposti a temperature di esercizio più elevate e per periodi più lunghi.

LONGi sottopone il suo prodotto più avanzato, il modulo ad alta efficienza Hi-MO5, alle più severe prove cicliche di resistenza termica “Thresher” disponibili (definite dalla Commissione elettrotecnica internazionale – IEC) con le diciture 62892:2019 e TS 63126:2020).

Il modulo Hi-MO5 ha completato il test superando temperature superiori agli standard e cicli più lunghi.

