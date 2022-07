L’ultimo libro di Gianni Silvestrini “Che cos’è l’energia rinnovabile oggi” si è classificato primo nella categoria “Saggistica Ambientale” del Premio Demetra.

Il libro, ricorda l’autore durante una video intervista con Adnkronos – avvenuta durante la premiazione – è stato pubblicato mentre iniziava l’attacco russo all’Ucraina, che ha riacceso l’interesse dell’opinione pubblica verso i temi energetici, in particolare verso la necessità di variare le forme di approvvigionamento energetico e di puntare sulle rinnovabili.

Nel testo, pensato per il grande pubblico, Silvestrini analizza gli sviluppi dell’eolico, a terra e offshore, del solare, della geotermia, delle biomasse, degli accumuli e dell’idrogeno, dell’efficienza energetica, e ne illustra le applicazioni in Italia, in Europa e a scala globale.

Inoltre, chiarisce il ruolo delle reti, nazionali e sovranazionali, nella transizione ecologica, e illustra gli sviluppi più innovativi, come le reti elettriche intelligenti e i sistemi di accumulo che mettono in collegamento le batterie domestiche e quelle dei veicoli.

“Sono tecnologie disponibili e hanno costi sempre più bassi, di dieci volte rispetto ad un decennio fa – ricorda Silvestrini – e nel giro di pochissimo tempo potrebbero rinforzare la sicurezza energetica del nostro paese e il processo di decarbonizzazione”.

Aiuteranno quindi ad affrontare anche nel breve termine le incertezze legate alla volatilità delle forniture e dei prezzi delle fonti tradizionali che, come dimostrano i fatti di questi ultimi mesi, oltre ad aggravare la crisi climatica hanno un peso determinante nell’innescare tensioni e conflitti.

