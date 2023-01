Nessun fluido refrigerante, nessun componente rotante, e quindi manutenzione quasi nulla e vita utile molto più lunga delle pompe di calore oggi in commercio, costi di produzione che dovrebbero essere assai contenuti e un’efficienza molto alta e poco influenzata dalla differenza di temperatura tra sorgente calda e sorgente fredda.

Queste caratteristiche rendono le pompe di calore termoacustiche una tecnologia potenzialmente di grande impatto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento: “potrebbero essere una minaccia per i produttori di pompe di calore con tecnologia attuale”, ci spiega uno degli esperti che abbiamo sentito (che preferisce non essere citato).

Difficile però capire quando ciò potrà accadere: al momento due start up, l’olandese BlueHeart Energy e la francese Equium, stanno lavorando a dei prototipi, con Blue Heart che dopo averne testato uno da 3 kW nel 2022 punta ad avere un prodotto da 6 kW in commercio nel 2024.

“Siamo ancora a livelli di misure in laboratorio, che penso non possano vedere una finalizzazione industriale prima di 3 o 4 anni e parliamo comunque di potenze basse”, commenta Livio De Santoli, ordinario di Fisica Tecnica Ambientale alla Sapienza di Roma.

Come funzionano

Questa tipologia di pompe di calore utilizza le onde sonore per trasferire il calore. Funziona generando onde sonore a una frequenza specifica, che provoca variazioni di pressione in un fluido, usando l’espansione e la contrazione del fluido stesso, che a sua volta provoca un cambiamento di temperatura.

Una pdc termoacustica in genere è costituita da un generatore di suoni, un risonatore (dove le onde sonore vengono amplificate) e una camera di espansione e compressione. Il generatore di suoni crea onde sonore a una frequenza specifica, che vengono poi amplificate nel risonatore.

Le onde sonore amplificate vengono quindi dirette nella camera di espansione e compressione, dove provocano l’espansione e la contrazione del refrigerante (elio nel caso di BlueHeart, da cui abbiamo preso l’immagine sotto al titolo).

Durante il processo di espansione, il refrigerante assorbe calore dall’aria o dall’acqua circostante. Questo refrigerante viene poi compresso, provocando il rilascio del calore assorbito. Il calore può quindi essere utilizzato per riscaldare un edificio o riscaldare l’acqua.

Efficienza e range di temperature ampi

Come anticipato, non avendo parti mobili, le pompe di calore termoacustiche dovrebbero essere più affidabili e meno soggette a usura: Equium parla di una vita utile di 30 anni, da confrontarsi con i 10-15 che si possono stimare per quelle convenzionali.

Le pdc termoacustiche non hanno poi bisogno di gas refrigeranti potenzialmente pericolosi e, nonostante funzionino a onde sonore, sono completamente silenziose, come assicurano sia BlueHart che Equium.

Altro vantaggio è l’efficienza, con un COP (ossia il rapporto tra l’energia termica prodotta e quella elettrica consumata) di circa 3,5-4, cioè nella parte più alta del range dei COP delle pompe di calore convenzionali in commercio (all’incirca da 2 a 4).

Anche lo SCOP (il COP stagionale che tiene conto della performance in un anno, includendo le variazioni delle temperature esterne), per Equium è “superiore alle tradizionali pompe di calore ad alta temperatura”.

Queste macchine sono poi in grado di lavorare con ampi range di temperatura sia come sorgente che come output in termini di calore o raffescamento prodotti, cosa che le rende adatte sia alle nuove abitazioni che a quelle esistenti, che usano sistemi di distribuzione ad alta temperatura, come si vede dal grafico qui sotto a destra (fornito da BlueHeart Energy).

Cambiare solo il cuore delle pompe di calore (e recuperare calore di scarto)

La tecnologia termoacustica, inoltre, può essere usata anche per il recupero del calore di scarto: Equium sta testando un dispositivo che recupera il calore di scarto dei motori diesel delle navi per produrre raffrescamento.

Quanto alle applicazioni per riscaldamento e raffrescamento nel residenziale, sia l’olandese BlueHeart Energy che la francese Equium, stanno lavorando per arrivare alla commercializzazione del solo “cuore” della pompa e non alla macchina intera: il motore, che poi dovrebbe essere adottato dalle aziende che oggi producono pdc convenzionali.

Quello di BlueHeart, si spiega ad esempio, è stato progettato per essere facilmente integrato dai produttori di apparecchiature originali, che sono i clienti cui punta BlueHeart Energy. Con dimensioni ridotte rispetto ai motori in commercio, dovrebbe rendere possibile realizzare dispositivi più compatti o, per gli scaldabagno, integrare sistemi di accumulo per l’acqua di dimesioni maggiori, si spiega.

Mentre Equium al momento non ha reso noti obiettivi temporali, l’azienda olandese punta a commercializzare la prima serie nel 2024.

Sarà interessante vedere nei prossimi anni come verrà accolta questa tecnologia, almeno sulla carta molto promettente.

La presentazione di Equium:



La presentazione di BlueHeart Energy:



