tado°, azienda europea per le soluzioni di gestione dell’energia per le famiglie, ha ampliato il suo portafoglio prodotti e ha introdotto il connettore per pompe di calore e la funzione app tado° Balance per pompe di calore, per la gestione intelligente di questi sistemi di riscaldamento.

Pensata per consentire un controllo più efficiente, soprattutto a livello economico, l’utilizzo del prodotto insieme alle tariffe a fascia oraria può permettere un risparmio dei costi annuali di 430 € (circa 27% dei costi elettrici con uso della PdC): il consumo di energia per il riscaldamento e dell’acqua calda viene spostato negli orari in cui l’elettricità ha un costo più contenuto.

Come funziona il connettore per pompe di calore tado°

L’installazione è semplicissima: si collega il prodotto all’unità di controllo della pompa di calore via cavo, e tado° inizia a comunicare con il sistema tramite il protocollo BUS. Dopo aver collegato il bridge al router wi-fi e aver scaricato l’applicazione, gli utenti avranno il pieno controllo del proprio sistema di riscaldamento attraverso l’app.

La nuova funzione dell’app tado° Balance per pompe di palore utilizza tariffe energetiche a fascia oraria per ridurre i costi dell’elettricità. Controlla il sistema di riscaldamento con i dati relativi ai prezzi dell’elettricità per le 24 ore successive e sposta il consumo di conseguenza: gli orari in cui vengono preriscaldati gli ambienti o in cui vengono caricati i serbatoi di acqua calda vengono spostati nelle ore più economiche.

Compatibilità, prezzi e disponibilità

Il connettore per pompe di calore tado° può essere ordinato ora su tado.com in Germania, Austria, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna, Svezia e altri mercati europei al prezzo di 299 €.

Attualmente è compatibile con i marchi di pompe di calore Vaillant, Atlantic, Saunier Duval e Fujitsu, sia per i nuovi acquisti che come soluzione di retrofit per i modelli precedenti. Il supporto per altri marchi seguirà nei prossimi mesi.

I clienti possono aggiungere facoltativamente la funzione dell’app tado° per 49,99 €/anno o 5,99 €/mese; può essere pagata annualmente o mensilmente e il primo anno è gratuito

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia il mercato europeo delle pompe di calore è cresciuto del 40% nel 2022. Per quanto riguarda l’Italia, si stima una crescita del 37%. “Nonostante le sovvenzioni statali, il costo di acquisto delle pompe di calore è ancora elevato e il calcolo dell’efficienza economica non è ancora così positivo come potrebbe essere”, spiega Christian Deilmann, co-fondatore e CPO di tado°. “Vediamo la riduzione dei costi operativi come una leva per aumentare in modo significativo l’attrattiva e, in ultima analisi, la diffusione delle pompe di calore rispettose del clima”.

Per informazioni: www.tado.com/it