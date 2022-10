Bosch Termotecnica presenta la nuova pompa di calore aria/acqua Compress 3400i AWS disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà del 2023.

Compatta e silenziosa, Compress 3400i AWS è la nuova soluzione per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria a basso impatto ambientale, adatta sia per le nuove costruzioni sia per la ristrutturazione di villette mono e bifamiliari.

Temperature di mandata fino a 60 gradi, quattro diverse taglie da 4 a 10 kW e classe di efficienza energetica di riscaldamento “a bassa temperatura” A+++, la pompa di calore Compress 3400i AWS è ancora più sostenibile grazie all’uso del refrigerante R32, più rispettoso dell’ambiente rispetto ai refrigeranti comparabili per la sua bassa incidenza sul riscaldamento globale (GWP=Global Warming Potential).

Oltre alle nuove unità esterne, Compress 3400i AWS offre tre diversi modelli di unità interne per rispondere alle diverse esigenze domestiche.

Con un’altezza di 1,80 metri, la variante a basamento con bollitore integrato da 190 litri, è l’unità interna più grande. L’unità interna murale elettrica per sistemi monoenergetici con resistenza elettrica integrata garantisce grande flessibilità di applicazione con varie soluzioni di accumulo.

I clienti che invece optano per l’unità interna murale ibrida possono facilmente abbinarla ad altri generatori di calore come una caldaia a condensazione. La variante ibrida è, inoltre, disponibile in due modelli: la versione HC3400iAW compatta con compensatore idraulico integrato da abbinare alle taglie di unità esterna da 4, 6 e 8 kW, e la versione CS3400i AWS B in abbinamento all’unità esterna da 10 kW.

Grazie al modulo Internet K30 RF, disponibile come accessorio, la nuova Compress 3400i AWS può essere controllata in modalità wireless tramite il WiFi di casa utilizzando l’app dedicata HomeCom Easy. In questo modo è possibile gestire anche da remoto i parametri di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria e visualizzare i consumi.

Dal punto di vista dell’installazione Compress 3400i AWS risulta particolarmente agevole grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte delle unità esterne che presentano un unico ventilatore per tutte le taglie.

Per informazioni sulle pompe di calore: Bosch Termotecnica