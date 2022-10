La Polonia punta sul nucleare per uscire gradualmente dal carbone e sceglie il colosso americano Westinghouse per costruire i primi reattori.

Ad annunciarlo è stato il premier polacco Mateusz Morawiecki nei giorni scorsi.

Westinghouse ha battuto la concorrenza della francese EDF e della sudcoreana Korea Hydro Nuclear Power; come ha poi scritto su Twitter la vicepresidente Usa Kamala Harris, questo progetto consentirà di aumentare la sicurezza energetica europea, combattere il cambiamento climatico e rafforzare le relazioni strategiche tra Polonia e Stati Uniti.

Chiaro il significato geopolitico di questa scelta: Varsavia stringe ancora di più la collaborazione con la Casa Bianca, proprio nel momento in cui Mosca con il conflitto in Ucraina cerca di destabilizzare gli equilibri economici europei in tutti i settori, a partire da quello degli approvvigionamenti di energia.

La Polonia, riferisce la Reuters, intende realizzare 6-9 GW di nucleare con la prima centrale – quella con tecnologia Westinghouse – prevista in funzione a Lubiatowo-Kopalino per il 2033.

La seconda centrale nucleare, da costruire a Patnow, dove ora sorge un grande impianto a lignite, molto probabilmente utilizzerà la tecnologia coreana.

Difatti, le agenzie di stampa internazionali riferiscono che Korea Hydro Nuclear Power ha siglato una lettera di intenti con due compagnie energetiche polacche (la privata ZE PAK e la società statale PGE) per sviluppare il progetto di Patnow.

Intanto la Polonia sta diventando un mercato sempre più dinamico per le rinnovabili e in particolare per il fotovoltaico.

Nel primo trimestre 2022 si sono installati 2.130 MW di nuovi impianti FV che hanno portato il totale cumulativo a quasi 10 GW con oltre 1 milione di impianti.

Ricordiamo che il mix energetico polacco è carbone dipendente con oltre il 70% di elettricità generata da questa fonte fossile nel 2021.

