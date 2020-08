In Europa, la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva ci porta verso diversi appuntamenti importanti per le politiche energetiche, e per attuare quel Green Deal lanciato dalla Commissione al suo insediamento a gennaio scorso.

A settembre l’esecutivo Ue presenterà la Renovation Wave per l’efficienza in edilizia e la revisione dell’obiettivo europeo al 2030 prevista dalla Legge sul Clima, che punta ad aumentare il target di riduzione delle emissioni “in modo responsabile ad almeno il 50% e possibilmente il 55% rispetto ai livelli del 1990”, a fronte del 40% previsto attualmente.

Proprio in adeguamento al nuovo target, si dovranno rivedere le direttive: attesa entro giugno 2021 la presentazione delle nuove direttive sulla fiscalità energetica, la carbon-tax alle frontiere Ue, le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e l’Ets, nonché il “market design” del gas, la revisione della Dafi e dei limiti alle emissioni di CO2 di auto e furgoni e i regolamenti sul Burden Sharing e sull’uso del suolo (Lulucf – Land use, land-use change, and forestry).

Sempre a settembre, la Commissione valuterà i 27 Pniec nazionali: le valutazioni, attese per il mese successivo, dovrebbero contenere anche le “raccomandazioni” per integrare l’energia e il clima nei Piani nazionali di ripresa, cosa importante per l’utilizzo del Recovery Fund, che ad esempio l’Italia vorrebbe usare per prorogare il Superbonus del 110%.

Dopo aver varato la strategia per l’idrogeno, entro fine anno, Bruxelles presenterà la Offshore Energy Strategy per le fonti rinnovabili marine, il Patto per il Clima, il nuovo regolamento Ten-E per le infrastrutture energetiche e la revisione della Strategia per la finanza sostenibile.

Sempre entro la fine del 2020 si pubblicherà la Strategia per la smart mobility e le proposte per i carburanti sostenibili nei settori aereo (ReFuelEU Aviation) e navale (ReFuelEU Maritime).

Entro dicembre atteso anche l’8° Programma di azione ambientale, mirato a coordinare e rendere prevedibili nel periodo 2021-2030 le politiche europee in materia di uso efficiente delle risorse naturali, cambiamenti climatici e salute della popolazione, andando a proseguire e intensificare il precedente programma 2014-2020.

Sul fronte idrogeno, la European Clean Hydrogen Alliance individuerà progetti per un milione di tonnellate di idrogeno da rinnovabili entro il 2024 e 10 milioni di tonnellate al 2030, con investimenti nel decennio per 430 miliardi.

Infine, come abbiamo scritto ieri, per metà settembre 2020 si avrà l’adozione formale del bando “Green Deal” come emendamento al programma di lavoro 2018-2020 di “Horizon 2020”.

