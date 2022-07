14 Luglio 2022

Più di 300 MW di progetti fotovoltaici in tutta Italia: questo il focus degli accordi di joint venture e di sviluppo recentemente siglati tra il gruppo Solarfields (tramite la società controllata SF Grid Parity) e Innovo.

Per la predisposizione e negoziazione di tali accordi, Solarfields e Innovo sono stati assistiti, rispettivamente, da Watson Farley & Williams e Legance – Avvocati Associati.

La joint venture è stata implementata mediante la costituzione di Innovo SF, partecipata al 51% da Innovo e al 49% da SF. In qualità di sviluppatore agirà Solarfields Sette. La pipeline iniziale comprende 18 progetti fotovoltaici in via di sviluppo in Sardegna, per una potenza complessiva di circa 83 MW, oltre a due impianti di storage situati in Sicilia, per una capacità cumulativa di ulteriori 100 MW.

Il team Energy di WFW che ha assistito Solarfields è stato guidato dal Partner Tiziana Manenti e dal Counsel Luca Sfrecola, con il supporto degli Associate Francesco Vanzaghi e Alice Zago.

Innovo è stata assistita da Legance con un team guidato dalla senior Partner Monica Colombera e composto dal Senior Counsel Emanuele Artuso e dall’Associate Alice Galizia.

