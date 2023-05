Sul sito di Terna, società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, è disponibile un video tutorial che mostra come utilizzare Econnextion, piattaforma digitale che centralizza le informazioni sulle richieste di connessione in alta tensione di impianti a fonte rinnovabile in Italia.

Ricordiamo che questa dashboard consente a stakeholder e operatori del settore elettrico di visualizzare le informazioni sulla localizzazione geografica e sullo stato autorizzativo delle nuove iniziative fotovoltaiche ed eoliche, onshore e offshore, su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, la sezione “Richieste di Connessione” consente di consultare le richieste per tipologia di fonte (fotovoltaico, eolico onshore, eolico offshore) in forma aggregata (numero, potenza e distribuzione percentuale).

Attraverso la mappa interattiva è possibile visualizzare il dettaglio a livello regionale, provinciale o comunale e, mediante appositi filtri di ricerca, selezionare, ad esempio, tutte le richieste attive in un determinato comune, lo stato del loro iter autorizzativo e, ancora, confrontare le iniziative di sviluppo di impianti rinnovabili di diverse province o regioni in base alla cosiddetta Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) redatta da Terna.

La sezione “Target Fit for 55” riporta, invece, i dati più significati relativi alle iniziative di fotovoltaico ed eolico (onshore e offshore) suddivise per zone di mercato, con il riferimento al target fissato dal pacchetto Fit for 55 al 2030, che prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

È poi presente la sezione “Download center” in cui è possibile esportare dati raccolti nella dashboard, che vengono aggiornati con cadenza trimestrale.

Ecco il video che spiega come funziona la piattaforma e quali informazioni è possibile reperire.

