Mercoledì 23 e giovedì 24 giugno si svolgerà a Piacenza Expo ZEROEMISSION 2021, la Fiera dedicata alle tecnologie e alle soluzioni più innovative per tutte le aziende e i professionisti che operano nei seguenti settori:

produzione di elettricità dal sole

moduli e impianti FV

storage FV

inverter e UPS

gestione e distribuzione dell’energia elettrica

industria delle batterie e sistemi di accumuli

idrogeno da rinnovabili e celle a combustibile

reti elettriche intelligenti e micro-smart grids

veicoli elettrici e infrastrutture per la mobilità elettrica.

Con i suoi 5 Saloni tematici, ZEROEMISSION 2021 rappresenta la via italiana per l’industria dell’Elettricità 2.0 e della mobilità elettrica a zero emissioni, fornendo una panoramica completa su impianti, materiali, macchine, tecnologie, prodotti e servizi innovativi.

ZEROEMISSION 2021 è un evento esclusivamente B2B riservato agli operatori professionali, in grado di offrire una preziosa occasione di incontro per fornitori, potenziali clienti e buyers in un unico evento specificamente dedicato a queste tecnologie e ai prodotti innovativi.

La manifestazione si sviluppa nei seguenti Saloni tematici:

SOLAR+ è il Salone delle tecnologie per la produzione dell’elettricità dal sole: moduli e impianti fotovoltaici, tecnologie, attrezzature e servizi connessi;

INVERTER WORLD è il Salone dedicato alle tecnologie produttive e all’intera filiera dell’industria degli inverter, degli UPS ed EPS;

BATTERY WORLD è il Salone dedicato alle tecnologie produttive e all’intera filiera dell’industria delle batterie e dei sistemi di accumulo elettrici;

EV ELECTRIC VEHICLES WORLD è il Salone dedicato all’intera filiera industriale delle tecnologie per i veicoli elettrici e delle infrastrutture per la mobilità elettrica;

H2 HYDROGEN & FUEL CELLS è il salone dedicato all’intera filiera industriale della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili e di elettricità da celle a combustibile.

Numerose saranno anche le iniziative speciali che completeranno l’offerta fieristica di ZEROEMISSION 2021, come, ad esempio, i Test Drive con le auto e i veicoli elettrici nell’area esterna “Electric Paddock” appositamente allestita, l’inaugurazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate all’interno del parcheggio di Piacenza Expo, i momenti di formazione, ecc.: una ‘due giorni’ di full immersion nelle tecnologie del prossimo e imminente futuro energetico nazionale che sarà 100% elettrico e a zero emissioni.

Per l’organizzazione dei numerosi workshop e seminari, che si svolgeranno in forma ibrida (appuntamento fisico a cui si aggiunge la possibilità di seguire anche la diretta streaming), ZEROEMISSION 2021 si avvale della collaborazione di due prestigiose Istituzioni Accademiche e Scientifiche Italiane: il Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia e RSE-Ricerca di Sistema Energetico, che coordinano e dirigono il Comitato Scientifico.

Power Fortronic 2021

La manifestazione ospiterà inoltre POWER FORTRONIC 2021, l’unico evento italiano dedicato all’elettronica di potenza, organizzato da Tecno con il supporto di Assodel (Associazione Distretti Elettronica – Italia).

Giunto alla 17a edizione, Power Fortronic è l’evento di riferimento per le novità tecnologiche e le soluzioni del settore che si rivolge in maniera privilegiata a tecnici, progettisti e marketing di prodotto.

Anche in Power Fortronic 2021 si svolgeranno incontri, workshop tecnici, arene multi-player organizzate dalle aziende su specifici approfondimenti ed educational, momenti formativi per eccellenza dal taglio tecnico-applicativo, disponibili anche in streaming.

Accanto al tradizionale focus sull’elettronica di potenza – con argomenti come tecnologie e componenti di base per l’elettronica di potenza e la componentistica di supporto e approfondimenti su componenti e sistemi elettronici, semiconduttori di potenza, dispositivi per il thermal management, alimentatori, componenti elettromeccanici e magnetici, convertitori, MOSFET, IGBT e moduli di potenza, wireless charging, circuiti integrati, software e strumentazione per un’ampia gamma di applicazioni – Power Fortronic 2021 punterà su una delle aree più strategiche per il mercato dell’elettronica, l’automotive e l’elettrificazione della mobilità, in sinergia con il salone di ZEROEMISSION 2021 EV Electric Vehicles WORLD.

L’elenco espositori di ZEROEMISSION 2021 è già disponibile online, così come il form di pre-registrazione, che consente di accedere gratuitamente e senza code all’area espositiva e agli eventi organizzati nelle due giornate.

Per informazioni: www.zeroemission.show

Segreteria Organizzativa: tel. +39-02 66306866 – e-mail: events@zeroemission.show

Potrebbe interessarti anche: