Negli ultimi anni, la tecnologia delle celle fotovoltaiche ha fatto rapidi progressi. L’efficienza di conversione media in produzione delle celle PERC si avvicina al suo limite teorico, rendendo più difficile e costoso migliorare ulteriormente l’efficienza di queste celle FV.

Con il declino del vantaggio delle celle PERC di tipo P, si prevede che le celle di tipo N prenderanno il loro posto diventando la prossima tecnologia di punta, portando lo sviluppo tecnologico dell’industria fotovoltaica a un nuovo livello.

PHONO Solar è all’avanguardia nel settore e ha già lanciato la serie di prodotti Draco che adotta la tecnologia di tipo N TOPCon e la serie di prodotti Helios che adotta la tecnologia di tipo N Heterojunction (HJT).

Processo produttivo

Per quanto riguarda i processi di produzione dei prodotti, l’azienda ha effettuato aggiornamenti per i prodotti di tipo N nei seguenti aspetti:

1) Utilizzo della tecnologia di metalizzazione SMBB, un’evoluzione della tecnologia MBB. Questa tecnologia utilizza linee di griglia più sottili per ridurre l’ombreggiatura e la distanza di conduzione. Riduce efficacemente la resistenza in serie e migliora la tolleranza alle crepe, alle griglie interrotte e alle rotture delle celle, aumentandone l’affidabilità.

La tecnologia SMBB abbinata al nastro di saldatura circolare può aumentare l’efficienza di utilizzo della luce incidente fino al 70%, ottenendo così un aumento di potenza del 1-1,5%.

2) Utilizzo della tecnologia Half-Cut, che dimezza la corrente e riduce la resistenza, e aumenta la distanza tra le celle per ottenere una riflessione uniforme.

I moduli fotovoltaici con tecnologia Half-Cut hanno un guadagno ottico di circa il 30% superiore ai moduli con tecnologia di celle intere e una temperatura di funzionamento inferiore di 0,5-1 °C. A parità di condizioni di ombreggiatura, la temperatura dell’hot spot (punto caldo) dei moduli con celle Half-Cut è inferiore di 20 °C rispetto ai moduli con celle intere.

3) I prodotti Topcon utilizzano la tecnologia di taglio senza danneggiamento delle celle, mentre i prodotti HJT utilizzano la tecnologia di silicio amorfo rettangolare senza taglio, che permette di ottenere effetti come l’assenza di danni meccanici, l’alta efficienza e una bassa contaminazione. Inoltre, possono essere compatibili con celle di dimensioni maggiori come 166/182/210 mm, che sono le dimensioni standard più comuni.

4) Rispetto alle celle tradizionali, la tecnologia delle celle HJT di PHONO Solar inserisce uno strato tampone di silicio amorfo intrinseco tra la giunzione p-n, che permette di passivare efficacemente la superficie del silicio cristallino, ottenendo così una vita utile dei portatori di carica minoritaria più lunga e una tensione a circuito aperto più elevata.

La struttura simmetrica delle celle HJT riduce del 60% le fasi di processo e riduce la temperatura di picco di processo delle celle solo dell’80%.

Il valore dell’impronta di carbonio dei prodotti HJT si riduce significativamente del 25 al 50%, raggiungendo il livello di 300-400 kg eq CO2/kW.

Prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni del prodotto, i moduli di tipo N di PHONO Solar presentano i seguenti vantaggi rispetto ai moduli tradizionali:

1) Maggiore efficienza. I moduli Topcon raggiungono un’efficienza fino al 22,5%, mentre i moduli HJT possono raggiungere un’efficienza massima del 23,2%.

La potenza massima in produzione raggiunge rispettivamente i 575 W e i 720 W. I moduli ad alta potenza di tipo N consentono di aumentare significativamente l’utilizzo del terreno del progetto, incrementare la capacità di installazione, ridurre i costi LCOE del sistema e migliorare il rendimento degli investimenti del progetto.

2) Maggior tasso di bifaccialità (percentuale di potenza generata sul retro del modulo rispetto a quella generata sul lato anteriore, nelle condizioni STC).

I prodotti di tipo N di PHONO Solar utilizzano la tecnologia bifacciale con doppi vetri, e il tasso di bifaccialità dei moduli tradizionali PERC di solito si attesta intorno al 70%. Tuttavia, i moduli Topcon di PHONO Solar possono raggiungere un tasso di bifaccialità fino al 85%, mentre i moduli HJT possono arrivare fino al 95%. Questo consente alle centrali elettriche di ottenere maggiori guadagni di generazione aggiuntiva, aumentando significativamente il tasso di rendimento interno del progetto.

3) Minor decadimento annuale. PHONO Solar offre una garanzia di potenza di 30 anni per i prodotti di tipo N. I moduli Topcon hanno un decadimento inferiore all’1% nel primo anno e una potenza in uscita dopo 30 anni non inferiore all’87,40% della potenza iniziale. I moduli HJT hanno un decadimento inferiore all’1% nel primo anno e una potenza in uscita dopo 30 anni non inferiore all’88% della potenza iniziale.

4) Migliori coefficienti di temperatura. I moduli Topcon hanno un coefficiente di temperatura di -0,30% / °C, mentre i moduli HJT hanno un coefficiente di temperatura di -0,26% / °C.

È noto che la potenza di uscita dei moduli diminuisce al crescere della temperatura. I moduli di tipo N di PHONO Solar hanno coefficienti di temperatura migliori rispetto ai moduli PERC, garantendo una maggiore capacità di generazione in condizioni di temperatura elevata.

5) Migliore performance in condizioni di scarsa illuminazione. Le celle di tipo N hanno una resistenza interna più elevata e una vita utile dei portatori di carica minoritari più lunga, che naturalmente conferisce loro una migliore risposta in condizioni di scarsa illuminazione.

Rispetto ai moduli tradizionali PERC, i moduli di tipo N hanno una migliore capacità di risposta in condizioni di scarsa illuminazione, prolungando la durata della generazione all’alba e al tramonto di circa 1 ora. In condizioni di bassa radiazione solare, come al mattino, alla sera o in condizioni di tempo nuvoloso, i prodotti di tipo N di PHONO Solar sono in grado di generare più energia elettrica.

Conclusioni

Dalla sua fondazione, nel 2008, PHONO Solar ha operato nel mercato europeo per 15 anni, impegnandosi a fornire valori stabili, affidabili e sostenibili ai propri clienti.

Grazie alla tecnologia avanzata dei prodotti di tipo N ad alta efficienza, i prodotti di PHONO Solar offrono dunque prospettive e vantaggi di investimento superiori sia in termini di generazione energetica, efficienza, decadimento, prestazioni ad alta temperatura, tasso di bifaccialità, performance in condizioni di scarsa illuminazione che in termini di esperienza di installazione in diversi contesti, fornendo più valore aggiunto ai clienti.

Per informazioni: PHONO Solar