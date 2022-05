Al via la nuova campagna informativa del servizio di alerting del Gse.

Il servizio – ricorda il Gestore – è stato ideato per monitorare il livello di performance degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 kW, incentivati in Conto Energia, che non rientrano nella “Piattaforma Performance Impianti“.

L’obiettivo è quello di supportare i titolari degli impianti poco performanti nell’incrementare l’efficienza e la produttività degli impianti stessi.