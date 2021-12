Perché dovrei sostituire la caldaia con una pompa di calore elettrica?

La domanda è molto attuale alla luce del Superbonus 110% che premia l’installazione delle pompe di calore elettriche come evento trainante, ma anche delle altre detrazioni fiscali.

In questa nuova puntata della rubrica “Le pompe di calore elettriche per la casa senza gas“, realizzata da QualEnergia.it in collaborazione con l’ingegner Samuele Trento, valutiamo i vantaggi tecnici, economici e ambientali di una casa full electric.

In ogni video-appuntamento Samuele Trento scioglie i dubbi legati a questa soluzione impiantistica. Ne avete altri? Inviateli a: rubriche@qualenergia.it

Di seguito il sesto video (durata: 6′): Perché conviene installare una pompa di calore elettrica



Organizzazione, riprese e montaggio a cura di Giorgia Piantanida

