Il solare termico è una tecnologia che sta soffrendo la concorrenza di altre fonti rinnovabili, ma può e deve avere un ruolo nella transizione energetica.

Ha bisogno però di migliorare l’informazione sui suoi aspetti tecnici, sullo stato dell’arte e sulla sua ampia possibilità di essere utilizzata in molte applicazioni che richiedono calore.

Nasce da questo bisogno il lancio della prima edizione in lingua inglese del “Solar Thermal Yearbook Solare Wärme” (allegato in basso), che viene pubblicato ogni anno in tedesco dal 2019.

Gli articoli presentati in questa prima pubblicazione coprono una serie di argomenti internazionali, come ad esempio l’obbligo solare a Barcellona e i suoi effetti, un ritratto di un’azienda greca che produce collettori solari da quasi 50 anni e un sistema di riscaldamento solare in un rifugio montano nelle Alpi austriache.

Viene poi presentata la casa solare più grande della Germania, paese pioniere anche nei sistemi solari termici per le reti di teleriscaldamento. Un altro articolo tratta dei collettori PVT (fototermici), che combinano energia solare termica e fotovoltaica.

Uno dei pregiudizi di molti utenti e anche dei termotecnici riguarda il fatto che gli impianti solari termici non siano redditizi per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento delle abitazioni. Questi “falsi miti” della tecnologia vengono passati in rassegna da un altro articolo dal titolo “Solar thermal energy: And yet it pays off”. Le argomentazioni sono valide per la Germania, ma a maggior ragione anche per l’Italia, sia per il più elevato livello di insolazione che per le agevolazioni e gli incentivi presenti (ad esempio conto termico).

I quattro redattori (Joachim Berner, Ina Röpcke, Dr. Jens Peter Meyer e. Detlef Koenemann) sono esperti che si dedicano da anni al riscaldamento e raffrescamento solare e lavoravano alla rivista internazionale Sun & Wind Energy.

Gli autori hanno spiegato che con questa prima edizione di Solar Wärme in inglese vogliono testare l’interesse per il settore, anche da parte dell’industria del solare termico, e se possibile pubblicare un’edizione completa in inglese nel 2022.

Per dare il proprio feedback su questa iniziativa si può scrivere a Koenemann: info@detlef-koenemann.de

Solar Thermal Yearbook Solare Wärme (in inglese, 22 pp. – pdf)

Tutti gli articoli tedeschi della rivista Solare Wärme possono essere scaricati online: www.solarthermie-jahrbuch.de/ (tramite il sito è possibile ordinare una newsletter mensile).

