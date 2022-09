Al Parlamento europeo è arrivato un doppio sì alla riforma di due direttive fondamentali per il futuro green: la direttiva sulle fonti rinnovabili, cosiddetta RED (Renewable Energy Directive) e quella con le misure di efficienza energetica.

Con 418 voti favorevoli, 109 contrari e 111 astensioni, la sessione plenaria di Strasburgo ha dato via libera al nuovo target sulle rinnovabili, che dovranno raggiungere il 45% dei consumi finali di energia al 2030. È il medesimo obiettivo sostenuto dalla Commissione Ue nel piano REPowerEU, precisa una nota del Parlamento.

Ricordiamo che il traguardo attuale è fermo al 32% in base alla direttiva vigente.

Approvati anche gli aggiornamenti della Energy Efficiency Directive (EED) con 469 voti favorevoli, 93 contrari e 82 astensioni: gli Stati membri, collettivamente, dovranno ridurre di almeno il 40% i consumi finali di energia entro il 2030 e di almeno il 42,5% i consumi di energia primaria, in confronto alle proiezioni del 2007.

Ciò corrisponde, rispettivamente, a un taglio di 740-960 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe, Million tonnes of oil equivalent); i diversi Paesi dovranno fissare contributi vincolanti nazionali con cui raggiungere tali obiettivi comunitari.

Per quanto riguarda le rinnovabili, sottolinea la nota di Strasburgo, la nuova direttiva stabilisce sotto-obiettivi per i differenti settori, come trasporti, edifici, teleriscaldamento.

Nei trasporti, in particolare, si punta a ridurre le emissioni del 16% grazie a un maggiore utilizzo di biocarburanti avanzati e di combustibili rinnovabili (di origine non biologica), idrogeno in primis. Ogni Stato membro poi dovrà sviluppare due progetti transfrontalieri (tre progetti per chi consuma più di 100 TWh/anno di elettricità), volti a espandere la produzione di energia elettrica rinnovabile.

La revisione di entrambe le direttive era prevista dal pacchetto “Fit for 55” presentato da Bruxelles a luglio 2021, che intende tagliare le emissioni di CO2 del 55% al 2030 a livello Ue.

— Notizia in aggiornamento –

