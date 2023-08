Il Gse ha programmato per mercoledì 30 agosto, alle ore 10, il webinar “Parco Agrisolare, come presentare le domande di accesso alla seconda procedura competitiva della Misura PNRR” (Programma).

L’incontro formativo gratuito, rivolto a imprese e associazioni di settore, ha l’obiettivo di illustrare i requisiti per la presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale e di evidenziare le novità e gli elementi di attenzione.

Nell’ambito del webinar verranno trattate anche tematiche relative alla procedura di comunicazione di fine lavori per gli impianti risultati ammessi al primo bando.

Per partecipare all’evento è possibile registrarsi direttamente sulla piattaforma Webex.

Un tool per lo scenario controfattuale

Ricordiamo che, per accedere ai contributi del bando, i candidati devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi. Bisognerà inoltre fornire documenti giustificativi a sostegno di quanto descritto.

Per supportare gli operatori il Gse ha predisposto un simulatore in formato .xls disponibile sul sito del Gestore e nell’allegato D del bando pubblico. Di seguito un video tutorial che ne spiega il funzionamento:

Le domande per accedere al bando Parco Agrisolare dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Gse, accessibile dall’Area clienti Gse a partire dalle ore 12 del giorno 12 settembre e fino alle 12 del 12 ottobre 2023 (“Parco Agrisolare, pubblicato l’avviso per il nuovo bando: domande dal 12 settembre”).

