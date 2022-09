Si apre oggi, martedì 27 settembre (alle ore 12) e fino al 27 ottobre 2022, il bando del Parco Agrisolare previsto dal Pnrr, che punta a installare almeno 375 MW di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agricoli.

I fondi a disposizione ammontano a 1,5 miliardi di euro complessivi; le domande per accedere alle agevolazioni, concesse con una procedura a sportello fino a esaurimento delle risorse, devono essere presentate tramite area clienti sul sito del Gse.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), ha pubblicato la versione aggiornata del Regolamento operativo e dei Codici Ateco per il Parco Agrisolare, oltre a delle nuove Faq, “al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti all’attenzione del ministero a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico avvenuta in agosto scorso”, evidenzia una nota.

Per una sintesi su come funzionano i nuovi incentivi per il fotovoltaico in agricoltura si veda: Parco Agrisolare, riepilogo di tempi e modalità per ottenere gli incentivi del Pnrr

Potrebbe interessarti anche: