Nella Regione Siciliana è già disponibile la nuova piattaforma PAESC, strumento digitale a supporto dei Comuni per la redazione e il monitoraggio dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

L’iniziativa è nata grazie a una convenzione stretta tra l’ENEA, coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci e l’ente regionale.

Si tratta di uno strumento tecnico a supporto delle politiche comunali di efficientamento energetico a medio e a lungo termine, rispetto agli obiettivi di mitigazione delle emissioni di gas serra presenti nei PAESC.

Un comunicato stampa di ENEA informa che sono oltre 350 i Comuni siciliani firmatari del Patto dei Sindaci.

Tuttavia la progettazione e la gestione dei PAESC è limitata dalla carenza di competenze tecniche da parte delle amministrazioni locali.

Le criticità riguardano in particolare il monitoraggio delle azioni programmate negli anni e la redazione dell’IBE, ovvero l’Inventario di Base delle Emissioni di CO 2 , che fornisce una stima delle emissioni di CO 2 presenti sul territorio comunale e rappresenta il prerequisito per la compilazione del PAESC, in quanto permette di individuare gli interventi più appropriati.

Le funzioni della nuova piattaforma forniranno un supporto operativo riguardo a queste criticità: ogni Comune che ne richiederà l’utilizzo avrà accesso a:

una dashboard che sarà alimentata con informazioni e dati su consumi e risparmi energetici nei Comuni, articolati per settori: residenziale, terziario e trasporto

che sarà alimentata con e dati su nei Comuni, articolati per settori: residenziale, terziario e trasporto un tool a supporto della definizione dell’ IBE

a supporto della definizione dell’ un repository di buone pratiche e schede simulazione.

Infatti, la piattaforma permette sia di generare in modo automatico l’IBE, sia di simulare le buone pratiche, stimandone l’impatto in termini di risparmio energetico (kWh) ed emissioni di CO2 (kg) evitate.

La buona pratica simulata può essere convertita in azione tramite una specifica funzionalità messa a disposizione della piattaforma, il che consente una pianificazione strategica contestualizzata alla realtà siciliana.

Al momento sulla piattaforma è già stato caricato il seguente materiale informativo, scaricabile come documenti pdf:

Linee guida PAESC

Piani urbanistici innovativi

Obiettivi climatici

Tecnologie di cogenerazione

Mobilità condivisa

Rapporto sharing mobility 2022

Rete bicipolitana

Bonus ENEA

La piattaforma consente la gestione digitale dei PAESC in ambiente cloud (mediante un’interfaccia web), la contabilizzazione e l’analisi delle azioni contenute nei PAESC e la registrazione degli impianti a FER da parte di utenti privati, tramite SPID.

La piattaforma è consultabile sulla pagina dell’ente regionale dedicata.

