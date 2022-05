Come fare se in un parcheggio pubblico o aziendale l’impianto di ricarica esistente ha una potenza massima limitata, ma c’è l’esigenza di installare più punti presa?

Può trovare l’applicazione il sistema di LOAD BALANCING, una funzione che permette di suddividere la potenza totale, resa disponibile dalla linea di alimentazione, tra i veicoli contemporaneamente in carica.

Questa funzione risulta ottimale nel caso in cui la corrente massima dell’impianto non sia sufficiente a permettere una ricarica contemporanea su tutte le prese presenti o in cui sia necessario installare più punti di ricarica, ma con una potenza di impianto limitata.

Attraverso un particolare algoritmo, infatti, il sistema è in grado di rilevare se un veicolo ha terminato la carica, e quindi redistribuire la sua quota di corrente sulle altre prese, oppure riprendere eventuali cariche sospese. Le nuove sessioni di carica verranno sospese in attesa dell’erogazione di energia, con il connettore bloccato nella presa, fino alla nuova disponibilità di potenza.

Questo sistema, controllabile da remoto, permette al gestore del parcheggio di poter aumentare il numero di postazioni di ricarica senza ricorrere ad un aumento di potenza totale dell’impianto, limitando l’investimento iniziale lato infrastruttura.

Ad esempio, se un parcheggio ha a disposizione una linea di alimentazione di 22 kW potrebbe prevedere due punti di ricarica da 22 kW ciascuno: un’auto sola potrà caricarsi fino a 22 kW, mentre due auto si caricheranno fino ad un massimo di 11 kW ciascuna.

Se i punti presa fossero 4 o 5, una terza auto si caricherebbe a 7 kW, mentre le altre auto collegate in carica avrebbero a disposizione 3,5 kW ciascuna o indicativamente il 20% dell’energia disponibile fatto cento il totale dell’ipotetico impianto, come mostra l’immagine (o il video di presentazione in basso).

È importante ricordare che nel caso in cui la corrente massima dell’impianto non sia sufficiente a permettere una carica contemporanea su tutte le prese di ricarica occupate, le nuove sessioni di carica verranno sospese in attesa di erogazione di energia, ma con il connettore bloccato nella presa, fino a che arriverà nuova corrente ad alimentare nuove sessioni di ricarica.

I punti di ricarica gestiti da LOAD BALANCING sono controllabili da remoto e possono essere aumentati senza limiti mantenendo la struttura a multipli 16, con la logica del sistema Master/Slave.

Il sistema di LOAD BALANCING di SCAME PARRE è compatibile e applicabile a tutte le stazioni di ricarica SCAME E-MOBILITY.

