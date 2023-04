Verranno riqualificati oltre 3.100 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 65% ovvero 1.109.526 kWh all’anno (447 tonnellate di CO₂ non emesse nell’atmosfera ogni anno).

Un notevole taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica di Orvieto, che corrisponde al consumo medio annuo di circa 410 famiglie. Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%.

Sono questi alcuni dati del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica offerta da Hera Luce per il Comune di Orvieto, attivato tramite la convenzione Consip – servizio luce 4, valido per tutto il territorio dell’Umbria e della Toscana: un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, per illuminare le strade e i monumenti della città.

I vantaggi della nuova illuminazione

Grazie all’accordo stretto tra Hera Luce e il Comune di Orvieto, i 3.100 corpi illuminanti esistenti saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, opportunamente dimensionati per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti.

I 100 sistemi di telecontrollo da quadro verranno installati per permettere la gestione remotizzata degli impianti, e quindi un uso più efficace ed efficiente dell’energia in base alle reali necessità del territorio e le fasce orarie.

Si procederà poi con la riqualificazione e sostituzione di 150 sostegni, con l’adeguamento di 44 quadri elettrici. Saranno infine sostituiti oltre 6 km di linea elettrica.

I corpi illuminanti a led permettono un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento, diminuendo l’inquinamento luminoso prodotto.

Servizio Consip: un’opportunità per i Comuni di Umbria e Toscana

La convenzione Consip Servizio Luce 4 è riferita alla gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Il servizio include le seguenti attività: fornitura di energia elettrica, gestione e conduzione degli impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, interventi di riqualificazione energetica, innovazione tecnologica e adeguamento normativo.

Si tratta di un’opportunità per i Comuni di Umbria e Toscana, che possono richiedere l’attivazione del servizio con un semplice click: gli enti interessati possono convenzionarsi accedendo alla piattaforma “Acquisti in Rete PA” messa a disposizione da Consip e seguendo le semplici istruzioni della “guida alla convenzione”. Val al link: www.acquistinretepa.it

Per ulteriori informazioni o supporto nell’attivazione della convenzione, l’RTI ha messo a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche un’apposita casella di posta elettronica: consipHL@gruppohera.it.

