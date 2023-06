Come ottimizzare il proprio asset fotovoltaico, grazie a un monitoraggio dettagliato e con il supporto di servizi cloud?

Di questo e molto altro ha discusso meteocontrol, azienda che realizza sistemi di monitoraggio e soluzioni per la gestione dei dati, durante il webinar “Ottimizzare gli asset fotovoltaici: sfruttare i servizi cloud e la normativa CEI-016 per il successo“, trasmesso in diretta martedì 6 giugno 2023 e organizzato insieme a QualEnergia.it.



Tre i relatori di meteocontrol coinvolti: Giorgio Inforzato (Sales Manager); Alessandro Spagnoletta (Design & Commissioning Manager); Andrea Pirri (Account Manager).

Una parte importante del webinar è stata dedicata all’analisi della normativa CEI-016 per la regolazione e il controllo della potenza degli impianti fotovoltaici. È stato esaminato anche l’attuale contesto normativo, soprattutto per gli impianti C&I e utility scale, sia esistenti che di nuova realizzazione.

Il programma:

Breve presentazione di meteocontrol

Ottimizzazione dell’asset fotovoltaico

CEI 0-16: CCI e come conformarsi alla normativa vigente

Come automatizzare i processi: VCOM cloud

Domande dei partecipanti e risposte dei relatori

Le slide (pdf)

Il video integrale del webinar (durata: 1h):

