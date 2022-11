L’agrivoltaico è una delle tendenze più interessanti per il fotovoltaico di oggi. Il quadro normativo sta prendendo forma e il settore agricolo inizia a guardare questi sistemi con interesse.

Per approfondire questi argomenti e concentrarsi, soprattutto, sulle opportunità per le imprese agricole italiane, Fieragricola Tech ha organizzato lo scorso 26 ottobre, in collaborazione con QualEnergia.it, un webinar sul ruolo e le applicazioni del fotovoltaico in ambito agricolo, con particolare attenzione all’agrivoltaico.

Qui sotto il video dell’evento, in basso le slide presentate.

Il webinar è uno degli appuntamenti di approfondimento che verranno realizzati in vista della manifestazione Fieragricola Tech – Digital, Energy, Water, che si svolgerà il 1 e 2 febbraio 2023 a Veronafiere.

La scaletta degli interventi e le slide:

Sistemi agrivoltaici: una necessità per gli obiettivi clima-energia del Paese e un’opportunità per le imprese agricole – Nicola Colonna, Task force ENEA Agrivoltaico Sostenibile – Qui le slide (pdf)

Agrivoltaico: aggiornamento normativo. Supporti pubblici e semplificazioni autorizzative – Michela Demofonti, Coordinatrice Gruppo di lavoro Agro-FV di Italia Solare – Qui le slide (pdf)

Agrovoltaico e attività agricola, criteri per una strategia di sviluppo imprenditoriale – Marino Berton, Esco Agroenergetica, Cia Agricoltori Italiani – Qui le slide (pdf)

Modera: Giulio Meneghello – capo redattore QualEnergia.it

