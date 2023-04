Per chi ha mancato l’appuntamento riminese K.EY – The Energy Transition Expo del 22-24 marzo o solo alcuni convegni, molti dei quali svoltisi in contemporanea, può usufruire del servizio degli eventi K.EY on demand.

In pochi clic si può accedere al Digital Hub e fruire di tutti i contenuti disponibili: circa 80 tra eventi e workshop, con circa 150 ore di registrazioni.

Un modo molto utile per approfondire i tanti temi energetici trattati nei diversi workshop, un’occasione di formazone e di informazione per restare aggiornati sulle rinnovabili, l’efficienza energetica, la mobilità elettrica.

Per rivedere anche sul proprio smartphone i convegni è possibile anche scaricare l’app GreenTech Insights.

K.EY on demand

L’appuntamento con la fiera K.EY 2024 è dal 28 febbraio al 1 marzo 2024.

