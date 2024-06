Oneri Fer 2, gli strumenti per calmierare il peso in bolletta

L’unica certezza è che non ci sono certezze. È ciò che emerge dall’audizione di Arera in commissione Attività produttive della Camera, dove ieri si è cercato di immaginare quale sarà l’impatto sul costo dell’energia del decreto Fer 2.

Nel corso del suo intervento il presidente dell’Autorità, Stefano Besseghini, ha illustrato diversi scenari e possibili stime ma ha anche chiarito che le variabili in gioco sono diverse, affermando che si tratta di un calcolo “molto complesso”.

Basti pensare che il Fer 2 si estenderà nell’arco di venticinque anni, tempo in cui si esauriranno gli altri schemi incentivanti oggi in vigore ma in cui, ad esempio, si concretizzeranno i sostegni previsti da Fer X e aste per accumuli.

La cosa si complica, tra l’altro, se dall’analisi sugli utenti domestici si passa a quella delle aziende, poiché, come rimarcato dal presidente dell’Autorità, le differenze tra profili di consumo sono molte e quindi al massimo si possono ipotizzare previsioni per gruppi omogenei di imprese.

Gli strumenti positivi per stabilizzare i prezzi

Arera ha espresso un “generale apprezzamento” per il Fer 2 e per tariffe fisse omnicomprensive e contratti per differenze a due vie, strumenti che “consentono di sostenere lo sviluppo delle rinnovabili garantendo agli investitori ricavi costanti nel tempo, per tutta la vita utile dell’impianto di produzione”.

Inoltre, “in contesti caratterizzati da elevati prezzi dell’energia elettrica nei mercati all’ingrosso”, questi meccanismi “contengono la bolletta energetica dei clienti finali”.

Nel caso della tariffa fissa si prevede che l’energia elettrica immessa in rete non resti nella disponibilità del produttore e sia collocata sui mercati dal Gse.

Con i contratti, invece, si introduce una “regolazione economica” tra il Gestore e il produttore Fer sulla base del differenziale tra la tariffa incentivante e il prezzo orario zonale del mercato all’ingrosso.

In entrambi i casi, secondo Arera, “i corrispondenti oneri per il sistema, che si manifesteranno progressivamente durante tutto il periodo di incentivazione, saranno tanto maggiori quanto più basso risulterà il prezzo di mercato rispetto alla tariffa da riconoscere per l’energia immessa in rete, generando un corrispondente effetto di stabilizzazione sulla bolletta dei clienti finali”.

Le stime d’impatto degli oneri e l’ipotesi fiscalizzazione

“Le tariffe incentivanti previste nello schema di DM Fer 2, che è destinato a tecnologie innovative i cui costi sono più elevati delle corrispondenti tecnologie mature, sono significativamente più elevate dei prezzi di mercato attesi sul periodo di incentivazione e, pertanto, si ritiene genereranno un onere netto per il sistema”, si legge ancora nella memoria Arera.

L’indicazione contenuta nel documento depositato dall’Autorità è molto chiara: ipotizzando un prezzo medio dell’energia sul mercato di 70 euro/MWh, si stima un peso di 1,7 miliardi sulle bollette, pari a 13-15 euro l’anno per utente domestico.

Come detto, però, si tratta di un calcolo su cui possono incidere molte variabil. Intanto Arera propone una soluzione più trasversale: “Più volte questa Autorità ha sottolineato, al fine di limitare l’impatto degli oneri generali in bolletta, l’opportunità di trasferire alla fiscalità generale gli oneri generali di sistema che gravano sui consumatori, non collegati al settore dell’energia, come peraltro previsto dal Pnrr”.

Un percorso già avviato per gli oneri connessi al decommissioning nucleare e alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La proposta è ora di passare almeno alla fiscalizzazione generale dei bonus sociali.

Infine, nella memoria si ricorda che questa strada è stata già intrapresa da altri Paesi europei. Tra questi la Germania, dove “il supplemento tariffario Eeg a copertura degli oneri per le fonti rinnovabili, in precedenza raccolti tramite le bollette elettriche, è stato completamente fiscalizzato dal 1° gennaio 2023”.

Mercato tutelato, la risoluzione della Camera

Al termine dell’audizione di Besseghini la commissione Attività produttive della Camera ha esaminato una serie di proposte di risoluzione sulla fine del mercato tutelato, approvando la n. 8-00060 a firma Gusmeroli (Lega).

Tra gli impegni al Governo, “prevedere la facoltà, per i clienti vulnerabili anche serviti in regime di tutela, di aderire al servizio a tutele graduali” e “attivare un attento e permanente monitoraggio delle offerte sul mercato libero, al fine di individuare proposte eccessivamente anomale, apparentemente convenienti, segnalandole all’Agcm”.