La mobilità elettrica e l’energia rinnovabile sono due fattori con i quali sarà necessario confrontarsi quotidianamente.

Ad esempio, le strutture ricettive non possono più rimandare queste soluzioni, visto che sempre più ospiti utilizzeranno veicoli elettrici.

L’accoppiata fotovoltaico e colonnina di ricarica è nell’offerta di ECA Technology ed entrambi questi impianti possono essere facilmente impiegati, per esempio, sulle pensiline dei parcheggi.

Le colonnine offrono una potenza di ricarica massima di 22 kW per installazioni trifase e di 7,4 monofase. La modalità di ricarica è di tipo 3, e avviene attraverso un sistema di alimentazione collegato in modo permanente alla rete elettrica.

L’utente può collegarsi con il connettore tipo 2, normalmente utilizzato dalle auto elettriche, e la connessione di più utenti è possibile sia tramite le tessere che tramite la piattaforma web o l’app dedicata. Al sistema si rimane sempre connessi via Wi-Fi, cavo Ethernet o Bluetooth, permettendo così il controllo da remoto utilizzando smartphone, tablet o computer.

Il sistema di Power Sharing misura costantemente la potenza disponibile per la rete di ricarica e la distribuisce automaticamente a tutti i punti connessi. In questo modo è possibile la ricarica simultanea di più veicoli elettrici in meno tempo, usando la potenza disponibile dell’infrastruttura in maniera più efficiente ed equilibrata.

ECA Technology opera da 40 anni e ha un’esperienza di migliaia di impianti installati in Italia e oggi propone sistemi fotovoltaici progettati su misura anche per le pensiline dei parcheggi. I pannelli ECA Technology offrono performance elevate e semplicità d’installazione, garantendo rendimenti alti a lungo termine.

Per massimizzare l’efficienza dell’impianto FV è anche possibile immagazzinare l’energia utilizzando dei sistemi di accumulo.

I pannelli sono particolarmente resistenti grazie alla combinazione dei materiali di cui sono composti: vetro temperato povero di ferro con trattamento antiriflesso, cornice in alluminio anodizzato e telaio a camera cava. I moduli sono in silicio monocristallino e possono arrivare fino a una potenza di 540 Watt.

Il prodotto di ECA Technology ha la certificazione di resistenza al fuoco CL1 ed è garantito per 25 anni sulla potenza lineare e fino a 15 anni nella sua interezza.