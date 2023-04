Green Horse Legal Advisory ha assistito Nuveen Glennmont Partners nell’operazione di acquisizione di un portafoglio di sette progetti fotovoltaici nel Sud Italia che, una volta operativi, ammonteranno a circa 65 MW di potenza.

Green Horse Legal Advisory ha agito con un team multidiscplinare guidato da Carlo Montella, Managing Partner e Celeste Mellone, Partner e Co-Head della practice Regulatory, che si è occupata delle tematiche di diritto amministrativo e regolamentari connesse all’operazione e coordinato l’attività di due diligence.

Sono stati affiancati da Jacopo Giansante, Associate, che ha fornito assistenza sugli aspetti transazionali dell’operazione, inclusa la negoziazione e la redazione dell’intera documentazione contrattuale, e da Chiara Amitrano, Junior Associate per quanto riguarda gli aspetti regolamentari.

Gli aspetti tecnici sono stati curati da Kiwa Moroni.

Nuveen Glennmont Partners è una società del settore delle infrastrutture e negli investimenti in energia pulita. È parte di Nuveen, che gestisce 1.300 miliardi di dollari di asset per conto di investitori istituzionali e privati in tutto il mondo.

Glennmont è una delle maggiori società di gestione specializzate in energie rinnovabili in Europa, con circa 2 miliardi di euro investiti in oltre 30 progetti di energia pulita come parchi eolici, fotovoltaici e biomasse, per una potenza complessiva di oltre 1.500 MW in tutta l’Unione Europea.

Potrebbe interessarti anche: