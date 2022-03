Riscaldamento e raffrescamento in classe A++ ad alta efficienza energetica con il nuovo Toshiba SEIYA.

Toshiba, leader mondiale nei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento) ad alta efficienza e ad alte prestazioni per edifici domestici e commerciali, lancia il nuovo sistema di climatizzazione SEIYA per gli ambienti con controllo climatico di precisione e bassi costi di gestione.

Con l’aumento del prezzo dell’energia è necessario abbattere i costi energetici senza compromettere il comfort quotidiano.

Con una pompa di calore reversibile come SEIYA diventa possibile ottimizzare il comfort e abbassare le bollette. Grazie al riscaldamento e raffrescamento fino alla classe A++ di efficienza energetica con il monitoraggio opzionale dell’energia per tenere traccia dei consumi elettrici, SEIYA offre la massima tranquillità per tutto l’anno.

Il funzionamento ultra silenzioso di SEIYA offre un’elevata serenità, sia dentro che fuori casa. La modalità Silent permette di ridurre il livello di rumorosità dell’unità esterna di 5dB(A), mentre l’elegante unità interna può funzionare fino a 19dB(A), meno di un fruscio di foglie, offrendo a qualsiasi ora del giorno un ambiente rilassante e un riposo tranquillo.

Il tema della salute e del benessere viene rafforzato dal filtro Ultra-Fresh di SEIYA, che cattura fino all’85% delle particelle sottili (PM2.5), per garantire una migliore qualità dell’aria interna.

Il nuovo telecomando è dotato di funzioni utili adatte a svariati stili di vita, come la modalità vacanza preimpostata a 8 °C, il timer on-off, il comfort-sleep per un utilizzo notturno, e le modalità Quiet IDU e Silent CDU per un ideale comfort acustico.

Opzioni accessorie di controllo includono un modulo Wi-Fi e un’APP intelligente e intuitiva che permette di accedere al climatizzatore quando si è fuori casa, mentre l’assistente vocale è disponibile anche per chi ama adottare un approccio più colloquiale alla tecnologia domestica.

I sistemi SEIYA progettati per una facile e rapida messa in servizio e manutenzione, sono disponibili in 7 taglie diverse, e le taglie interne dalla 5 alla 16 sono compatibili anche con sistemi multi.

