Sono state fissate le date dei nuovi webinar Growatt del primo trimestre 2023.

Pensati per gli installatori che vogliono approfondire caratteristiche, funzionalità e modalità installative dei prodotti Growatt, i webinar live sono ideati anche per coloro che si affacciano alla professione e vogliono apprendere in maniera pratica come installare correttamente un impianto fotovoltaico, e non solo.

Si inizia con gli EV Charger

La prima sessione, prevista per gennaio 2023, sarà dedicata alle innovative EV Charger Growatt, le colonnine di ricarica per uso residenziale e commerciale.

Come per tutti gli altri prodotti, verrà presentata la gamma e si entrerà nel dettaglio pratico di come installare ed effettuare il setting di ciascun prodotto.

Installatori esperti: una figura sempre più ricercata

Da quando il fotovoltaico ha avuto un’impennata, tutto il mercato si è dovuto adattare alla crescente domanda con conseguenti difficoltà di approvvigionamento di componenti, ma soprattutto di risorse umane.

In questo quadro, la figura dell’installatore è diventata fondamentale, poiché ad esso è demandata la responsabilità finale di un lavoro che deve essere svolto a regola d’arte.

Nasce quindi l’esigenza, da parte dei produttori e distributori, di formare in maniera specifica e approfondita la figura dell’installatore, per avere la garanzia di un lavoro ben svolto ed effettuato nei tempi stabiliti.

Con il supporto del produttore o dei Centri di Assistenza Tecnica locali, l’installatore potrà così diventare il punto di riferimento per l’acquirente anche dopo l’installazione, in caso di problemi o adeguamento dell’impianto. Pertanto, non più solo un tecnico, ma un vero e proprio consulente.

I corsi: tematiche e dettagli

Tutti i corsi saranno svolti online e saranno in streaming.

La durata prevista è di circa 45 minuti ciascuno e il taglio sarà prettamente tecnico e pratico, proprio per mettere in condizione chi partecipa di essere da subito autonomo ed efficiente sul campo.

I corsi, pianificati fino a marzo 2023, passeranno in rassegna la gamma completa dei prodotti Growatt: dai sistemi di accumulo alle colonnine, dagli inverter ai dispositivi di monitoraggio.

Al termine di ciascun webinar ogni partecipante avrà l’opportunità di porre delle domande ai relatori. Ai partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione.

Per programma e iscrizioni: https://growatt.it/corsi-webinar/

(per iscriversi è sufficiente cliccare sul bottone “iscriviti” e una volta compilato il form, ogni partecipante riceverà una e-mail con la conferma dell’avvenuta iscrizione).

