Una Regione può negare l’autorizzazione a costruire un impianto a fonti rinnovabili su terreni agricoli, a patto però che il suo diniego sia fondato su motivazioni puntuali in accordo con i criteri individuati dalla legislazione nazionale.

Così, in sintesi, il Tar dell’Abruzzo ha accolto il ricorso della società Edima Energie contro la Regione Abruzzo (sentenza n. 363/2020 allegata in basso), per quanto riguarda la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica, alimentato da biomassa, su terreni agricoli nel comune di Cortino.

La Regione, infatti, aveva negato l’autorizzazione unica al progetto, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs n. 387/2003, perché il piano regionale per la tutela della qualità dell’aria vieta la costruzione di impianti industriali in zone agricole.

Innanzi tutto, nella sentenza, il Tar cita le linee-guida adottate con il DM 10 settembre 2010.

Esse stabiliscono (corsivo e neretti nostri) “che le Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell’ambito e con le modalità […] secondo cui l’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela»”.

L’autorizzazione, si legge poi nella sentenza del Tar, “può essere negata solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell’art. 12 D.Lgs n. 387/2003, ovvero previa determinazione nel territorio regionale di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti”.

