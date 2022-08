Nel primo semestre del 2022 le nuove installazioni fotovoltaiche ammontano a 71.951 per una potenza pari a 1 GW (1011 MW per la precisione), non accadeva da 8 anni.

Si tratta di un incremento del 149% rispetto al primo semestre 2021, quando erano stati installati meno della metà degli impianti (33.470) con una nuova capacità di appena 407 MW.

A fine giugno, secondo i dati Terna (Gaudì), sono operativi nel nostro paese 1.087.190 impianti FV per una potenza totale di quasi 23,6 GW.

Certamente il dato è positivo se confrontato con gli anni recenti, ma ancora molto al di sotto di quell’obiettivo di nuovi 6-7 GW annuali che ci deve portare al raggiungimento dei target 2030.

Da segnalare la crescita (+160% circa) del segmento dei nuovi impianti residenziali (fino a 12 kWp) che passa dai 143 MW di potenza del primo semestre 2021 ai 373 MW del primo semestre 2022.

In questa taglia, grazie anche al superbonus e alla cessione del credito, in questi primi sei mesi sono stati installati 66.916 impianti (il 93% circa del totale), oltre 36.719 in più del primo semestre 2021.

Più o meno la stessa crescita si registra anche nel segmento C&I e utility scale, dell’ampia gamma di potenza che va da 1 MW a 10 MW: installati nuovi 130 MW (49 impianti) contro i 50 MW (14 impianti) del periodo gennaio-giugno 2021.

Il superamento dopo tanto tempo della soglia del gigawatt, soprattutto a metà anno, è un segnale molto positivo, che andrà però rafforzato nei prossimi mesi. Ricordiamo che nel 2021 il nuovo installato fotovoltaico ammontò a 936 MW circa (erano stati 686 MW nel 2020).

