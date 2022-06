Chaffoteaux presenta Arianext Link R32, una tra le più ampie gamme di pompe di calore sul mercato, capace di soddisfare le esigenze di riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria per ogni tipologia d’ambiente.

Caratteristica principale della nuova linea è l’utilizzo del gas refrigerante R32, più ecologico e performante. Una proposta coerente con l’impegno di Chaffoteaux nell’innovazione per la produzione di sistemi all’avanguardia e con un’attenzione in più alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Dotata di unità interne dall’estetica rinnovata e unità esterne monoblocco o split, la gamma Arianext Link R32 vanta una nuova tecnologia e nuovi i bollitori con tempi rapidi di caricamento dell’acqua calda, senza l’ausilio di resistenza elettrica.

Nuovi anche i puffer, ora disponibili anche in dimensioni più grandi rispetto alla proposta precedente. La gamma comprende modelli versatili secondo le diverse esigenze di installazione:

Modello Compact con bollitore integrato : particolarmente comodo per gli edifici che hanno un locale tecnico; permette di sfruttare al meglio lo spazio grazie a una grande quantità di componenti integrati ed integrabili.

: particolarmente comodo per gli edifici che hanno un locale tecnico; permette di sfruttare al meglio lo spazio grazie a una grande quantità di componenti integrati ed integrabili. Modello Plus : è predisposto per l’abbinamento con bollitore sanitario (accessorio) a scelta tra diversi modelli per le diverse esigenze sull’ACS (diversi litraggi, possibilità di integrazione con solare termico, ecc).

: è predisposto per l’abbinamento con bollitore sanitario (accessorio) a scelta tra diversi modelli per le diverse esigenze sull’ACS (diversi litraggi, possibilità di integrazione con solare termico, ecc). Modello Lite : perfetto per le ristrutturazioni di piccoli appartamenti in cui non si vuole occupare spazio all’interno. La pompa è installabile all’esterno, compresa la Light Box, contenente i collegamenti elettrici.

: perfetto per le ristrutturazioni di piccoli appartamenti in cui non si vuole occupare spazio all’interno. La pompa è installabile all’esterno, compresa la Light Box, contenente i collegamenti elettrici. Modello FLEX IN: ad incasso a scomparsa perfetto per le nuove abitazioni: tutti i componenti sono integrati all’interno di un cassone, anche il bollitore per l’acqua, installabile direttamente nella parete esterna dell’abitazione.

Le performance gestionali sono ottimizzate grazie all’Energy Manager 2.0 e al nuovo accessorio Cascade Manager, che permette la gestione in cascata delle pompe di calore fino a 5 unità.

La nuova linea di pompe di calore è nativamente connessa con l’App Chaffolink. Ciò consente di gestire Arianext Link R32 in tempo reale e a distanza, di impostare i programmi, modificare la temperatura e cambiare le modalità di funzionamento, anche tramite i principali assistenti vocali, come Hey Google e Alexa, per garantire costante efficienza.

Pompe di calore ibride

Oltre alla linea di pompe di calore, Chaffoteaux presentare anche la rivisitazione della gamma di sistemi ibridi, Mira Advance Hybrid Link R32, caratterizzati dall’utilizzo del gas refrigerante R32 per un minore impatto ambientale.

Al loro interno, lavorano in maniera intelligente caldaia a condensazione e pompa di calore, grazie ad un energy manager che predilige il funzionamento della pompa e capisce quando è necessario far intervenire la caldaia, cercando sempre la combinazione migliore dei due generatori, in modo tale da assicurare costante efficienza e massimo risparmio energetico.

La nuova gamma R32 è disponibile sul mercato da giugno 2022.

Schede tecniche: https://www.chaffoteaux.it/professionnel/lista-prodotti.html&ga=2008