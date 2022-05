Nel settore energetico, in particolare, ridurre le emissioni richiede profonde trasformazioni del mix delle fonti, tra cui una “sostanziale riduzione” dei combustibili fossili, oltre al solito ricorso a soluzioni controverse come la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS, carbon capture and storage). E poi elettrificazione diffusa, uso di combustibili alternativi come idrogeno e biocarburanti sostenibili, misure di efficienza energetica.

Peccato che diversi studi recenti mostrano che le compagnie fossili stanno andando nella direzione contraria a quella indicata da Deloitte, Ipcc e Guterres.

Gli impegni climatici delle principali società oil&gas sono “gravemente insufficienti” secondo Oil Change International, e restano incompatibili con i traguardi fissati dagli accordi di Parigi (limitare a +1,5 °C il surriscaldamento globale) e con le strategie “net zero” per azzerare le emissioni di CO2 entro metà secolo.