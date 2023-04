Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha designato i nuovi nomi che guideranno le società partecipate dallo Stato: Enel, Eni, Leonardo e Poste italiane, mentre dalla Cassa depositi e prestiti è arrivata la conferma delle nomine per Terna (partecipata al 29,85% da CDP Reti).

Come anticpato, il nuovo Ceo di Terna sarà Giuseppina Di Foggia, classe 1969, attuale vicepresidente della divisione italiana di Nokia, con Igor De Biasio (consigliere d’amministrazione Rai, eletto in quota Lega) alla presidenza.

Di Foggia prenderà così il posto di Stefano Donnarumma, che inizialmente figurava tra i possibili candidati alla guida di Enel. Sarà la prima donna al vertice di una società partecipata pubblica quotata in Borsa.

Enel

Per quanto riguarda Enel, il nuovo amministratore delegato sarà Flavio Cattaneo, al posto di Francesco Starace, con Paolo Scaroni (ex Ceo di Enel-Eni) presidente al posto di Michele Crisostomo.

Cattaneo, classe 1963, tra le principali esperienze in campo energetico vanta la carica di amministratore delegato di Terna dal 2005 al 2014, per tre mandati consecutivi. Attualmente è amministratore delegato di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori (lo era già stato nel 2015). Da ricordare, tra le sue varie esperienze, che dal 2003 al 2005 è stato direttore generale della Rai.

I consiglieri indicati dal Mef sono: Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni, Olga Cuccurullo.

Eni

Alla guida di Eni è stato confermato Ceo Claudio Descalzi, con il generale Giuseppe Zafarana – comandante della Guardia di Finanza – presidente al posto di Lucia Calvosa.

Descalzi, classe 1955, è al suo quarto mandato in Eni. A indicare Descalzi per il ruolo di amministratore delegato del cane a sei zampe è stato il Governo Renzi nel 2014. Ma la sua carriera in Eni era iniziata diversi anni prima, nel 1981, come ingegnere di giacimento, per poi ricoprire diversi altri ruoli fino alla nomina al vertice.

Questi i consiglieri: Cristina Sgubin, Elisa Baroncini, Federica Seganti, Roberto Ciciani.

Da segnalare infine che l’ex ministro della Transizione ecologica del Governo Draghi, Roberto Cingolani, sarà al timone di Leonardo come nuovo amministratore delegato. Mentre Matteo Del Fante è stato confermato alla guida di Poste italiane.

