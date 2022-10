Nidec Industrial Solutions (NIS), parte della Divisione Energy & Infrastructure del Gruppo Nidec, amplia la gamma di soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici, presentando un’innovativa colonnina di ricarica.

La soluzione, presentata in anteprima mondiale attraverso una simulazione di ricarica live a Berlino, nel corso della fiera eMove360° Europe 2022, presso lo stand NIS, può raggiungere una potenza Ultra Fast di 360 kW, è stata sviluppata per massimizzare il ROI dei gestori e, al contempo, per ottimizzare l’esperienza dell’utente.

La nuova colonnina, sviluppata e prodotta a Salzbergen in Germania, è dotata di due cavi in corrente continua e può caricare due auto in contemporanea o una sola, in questo caso concentrando tutta l’energia su un unico cavo. Inoltre, è possibile aggiungere una presa per la corrente alternata per poter servire tutti i veicoli in circolazione.

Offre vari benefici ai gestori, quali connettività, risposta real time, facilità di installazione e manutenzione e diagnostica a distanza, compattezza, ma soprattutto modularità, consentendo di tarare l’investimento in base alla richiesta del mercato, e rendendolo così scalabile nel tempo.

Si può infatti comprare la versione base del prodotto, che comprende due moduli di potenza da 60 kW, per poi aggiungere ulteriori moduli, ciascuno del peso di circa 15kg, raggiungendo una potenza di 120 kW o 360 kW, nel caso ad esempio aumenti la potenza media delle auto elettriche circolanti.

La colonnina, che si distingue per il suo design italiano, può essere customizzata in linea con i colori e il brand del gestore. Nella parte alta, presenta un maxischermo dove è possibile caricare materiale multimediale pubblicitario, come le promozioni del giorno, che costituiscono anche una forma di intrattenimento per gli utenti finali; inoltre sarà possibile vendere a terzi questi spazi, offrendo al gestore un ulteriore possibile fonte di guadagno.

Direct Power DC è la prima colonnina pensata per gli utilizzatori finali. Garantisce un’esperienza di fruizione particolarmente intuitiva e semplice. È stata studiata ergonomicamente per garantire la massima accessibilità ad utenti di qualsiasi altezza o disabili, un aspetto fondamentale per garantirne un’ampia diffusione sul mercato.

È dotata di un sistema di recupero del cavo che sostiene la maggior parte del peso, impedisce a quest’ultimo di rimanere a terra e aiuta l’utente finale ad utilizzare il cavo durante l’inserimento della presa nel veicolo; inoltre, integra un sistema di segnalazione luminoso per mezzo di strip-led multicolore per informare a distanza l’utente dello stato dei cavi e della ricarica.

La colonnina di ricarica è già disponibile sul mercato e pronta per essere acquistata con tutte le caratteristiche previste da stazioni di servizio, grandi catene di supermercati, resort e gestori di flotte aziendali.

Direct Power è sviluppato in due modelli: uno slim, DirectPower DC 120, che raggiunge 120 kW, e un altro, DirectPower DC 360 in grado con i suoi 360 kW di raggiungere il massimo attualmente sul mercato in soluzioni compatte.

È disponibile anche una versione slim senza moduli di potenza che si collega ad un altro prodotto della gamma Nidec, il Direct Power PS, un avanzato sistema lanciato da NIS nel 2018 che congiunge la rete nazionale con le colonnine di ricarica fungendo, grazie alle sue batterie integrate, da “cuscinetto”, permettendo di caricare i veicoli in modalità Ultra-fast a 300 kW anche con potenza di rete limitata a 100kW.

Il Gruppo è attivo a 360° nel mondo della mobilità, realizzando pure impianti a fune da oltre 40 anni nella direzione di renderli un mezzo di trasporto pubblico sempre più diffuso, e fornendo soluzioni per la ricarica di bus elettrici e sistemi di trasporto persone a fune su ruote. Nidec ASI promuove inoltre un trasporto marittimo più green e sostenibile con sistemi shore to ship realizzati in Italia, Francia e a Malta, per l’alimentazione elettrica delle navi attraccate, e importanti iniziative quali la fornitura di sistemi di stoccaggio a batterie dell’energia a bordo per navi da lavoro, traghetti e yacht full electric e ibridi.