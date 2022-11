Si chiama Loome, ed è un lampione costruito da plastica riciclata e riciclabile.

È il frutto di un progetto condiviso di Hera Luce ed Aliplast, ed è stato presentato ad Ecomondo (a Rimini Fiera fino all’11 novembre prossimo), e sarà esposto in fiera nel Padiglione C1 stand 5.

Tutto parte dai cittadini: la plastica della raccolta differenziata fatta dai cittadini viene raccolta da Gruppo Hera e AcegasApsAmga, che da anni puntano a massimizzare la frazione di plastica che può essere indirizzata al riciclo. Questa frazione viene venduta all’asta e comprata da Aliplast, l’azienda del Gruppo Hera impegnata nel recupero di materie plastiche.

Aliplast produce un polimero aggregato dalla plastica riciclata, che viene modellato da Niteko con la tecnica dello stampaggio rotazionale: un procedimento a basso impatto ambientale che dona al materiale la flessibilità di adattarsi a qualsiasi forma. Hera Luce, grazie a Loome, può rinnovare in maniera sostenibile l’illuminazione delle città.

Una volta arrivato a fine vita, il polimero di cui è composto Loome è di nuovo completamente riciclabile. La plastica viene triturata e può continuare a dare vita a nuovi lampioni, per sempre, in un perfetto esempio di economia circolare.

Un progetto che va anche in una direzione di Smart City: non contenendo metallo, il lampione è resistente alla corrosione e la plastica da cui è costituito, a differenza di altri tipi di materiali, permette alle onde radio di passare.

Può essere quindi utilizzato anche per installare al suo interno eventuali dispositivi per comunicare dati o informazioni in tempo reale per una città sempre più intelligente, sicura e a misura di cittadino, sviluppando servizi utili anche alla sostenibilità ambientale; ad esempio inviando segnalazioni sul traffico sulle strade, sui parcheggi liberi più vicini per ridurre emissioni, eccetera.

Hera Luce, attenta all’economia circolare e alla sostenibilità dei suoi impianti, è stata la prima azienda in Italia a ottenere la certificazione per il bilancio materico in collaborazione con Bureau Veritas. Il tool per misurare il tasso di circolarità materica verrà utilizzato anche per misurare il progetto Loome.

