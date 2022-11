Promuovere lo sviluppo dell’agrivoltaico, sostenendo i progetti che valorizzano il potenziale produttivo di agricoltura e fotovoltaico, anche attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.

È questo l’obiettivo dell’Associazione italiana agrivoltaicosostenibile (Aias) presieduta da Enea che riunisce istituzioni, associazioni di categoria ed imprese del settore, tra cui ETA Florence Renewable Energies, European Energy, Le Greenhouse, REA Reliable Energy Advisor, REM Tec e Renovo Bioeconomy.

“Un sistema agrivoltaico sostenibile presenta caratteristiche prestazionali tali da garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’opera rispetto alle tre dimensioni agricoltura, energia, e dunque paesaggio”, evidenzia Alessandra Scognamiglio, ricercatrice del laboratorio dispositivi innovativi di Enea, presidente di Aias e coordinatrice della Rete nazionale agrivoltaico sostenibile.

“La sostenibilità di un sistema agrivoltaico deriva dal valore aggiunto apportato alla produzione agricola, all’ambiente e al paesaggio, nel rispetto e/o nel miglioramento della biodiversità e delle qualità ecosistemiche dei siti e delle comunità locali”, conclude Scognamiglio.

“Gli attuali obiettivi di decarbonizzazione al 2030 possono essere raggiunti più agevolmente combinando la produzione agricola con la produzione di energia pulita” – ha commentato in una nota stampa European Energy, uno dei fondatori dell’associazione.

“Ciò consentirà agli operatori del settore agricolo di trovare nuove risorse per sviluppare colture e investimenti. In quanto Paese con colture e produzioni agricole di alta qualità, l’Italia potrà beneficiare in modo significativo dell’utilizzo di un approccio che combina le migliori tecnologie e pratiche di progettazione per le rinnovabili con le esigenze di una produzione agricola di qualità”.

L’adesione all’associazione in qualità di socio è aperta a tutte le realtà coinvolte nello sviluppo dell’agrivoltaico come istituzioni, aziende, cooperative, associazioni e ogni figura giuridica o privata, che condividano la visione di agrivoltaico sostenibile promossa dall’associazione.

