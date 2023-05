In Italia il mercato del solare residenziale e industriale è tra i più attrattivi d’Europa. Notevole è anche il potenziale offerto dalle Comunità Energetiche e dai Gruppi di Autoconsumo Collettivo, anche in vista dei necessari interventi di efficientamento energetico nel settore edilizio, come indicato dalla direttiva europea che si sta discutendo a Bruxelles.

Per gli edifici ad uso residenziale si potrebbero realizzare nei condomini impianti fotovoltaici legati a progetti di Autoconsumo Collettivo per una potenza stimabile tra i 6 e i 9 GW entro il 2030 (dati Istat).

Proprio per questo motivo il business model di My Green Energy, marchio di proprietà di WeProject srl, si è focalizzato nella promozione e realizzazione di Gruppi di Autoconsumo Collettivo e di Comunità Energetiche Rinnovabili, cioè nel mettere in collegamento la domanda di chi vorrebbe produrre e consumare in modo collettivo energia pulita a km 0, con chi offre un set di servizi professionali, come fornitura, installazione e gestione di impianti, il tutto attraverso una piattaforma digitale.

“Crediamo che la tecnologia” – spiega Ilaria Bresciani, partner di Weproject – possa aiutare le persone a conoscere le potenzialità delle comunità energetiche e permettere di scegliere il proprio profilo energetico, oltre ad essere uno strumento per mettere in rete le diverse competenze specialistiche necessarie per realizzare il progetto, competenze che oggi appaiono frammentate”.

“Con My Green Energy – aggiunge – vogliamo contribuire a ideare, progettare e realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumo Collettivo per favorire la transizione energetica, rendendo gli edifici sempre più sostenibili, a partire dalle coperture dei condomini”.

Come funziona My Green Energy

Mettersi in contatto con My Green Energy è semplice. Direttamente dal sito si compila un form, fornendo alcune semplici indicazioni: ad esempio, localizzazione dell’edificio, superficie di copertura e fabbisogno energetico annuale.

Si invia la richiesta e si ottiene una prima valutazione in merito alla fattibilità dell’intervento proposto, per poi procedere con la richiesta di un preventivo personalizzato.

My Green Energy, dopo aver contattato il cliente, provvede a trovare l’offerta commerciale più conveniente e l’installatore o la ESCo in grado di effettuare la messa in opera dell’impianto fotovoltaico o di altra fonte rinnovabile, garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo, sia che si tratti di un progetto di Autoconsumo Collettivo che della creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile in ambito solo residenziale e/o misto (residenziale-commerciale-artigianale).

Cosa offre My Green Energy

My Green Energy è un marketplace digitale che, grazie alla propria rete di partner qualificati, si occupa di raccogliere le richieste dei diversi clienti e di organizzare tutti gli aspetti autorizzativi, l’accesso agli incentivi e di fornire un preventivo personalizzato in base alle richieste del cliente.

Secondo un’analisi delle superfici e del profilo dei consumi, My Green Energy elabora un’offerta personalizzata per poi guidare il cliente a identificare le possibili soluzioni tecniche, rispetto all’area geografica del cliente, che verranno gestite direttamente dal partner tecnico che si occuperà della progettazione e dell’esecuzione dei lavori fino alla messa in opera e manutenzione dell’impianto Fer.

Per i Gruppi di Autoconsumo Collettivo o per le Comunità Energetiche Rinnovabili ci sono tre tipologie di offerta a seconda del target: pubblico, industriale e residenziale.

Nel caso dei condomini, l’obiettivo è di rendere autonomo l’edificio dal punto di vista energetico, grazie alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, che vengono utilizzati collettivamente per produrre e consumare energia dai condòmini.

“Attraverso il supporto degli amministratori di condominio, i condòmini”- precisa Matteo Bertoni, project manager di Weproject – possono optare solo per l’acquisto dei pannelli solari oppure per una soluzione chiavi in mano, che consente di avere un unico interlocutore che si occuperà di tutte le fasi del progetto, partendo dalla valutazione delle superfici, fino all’ottenimento delle autorizzazioni, alla realizzazione dell’impianto (EPC) e alla creazione e sviluppo di Gruppi di Autoconsumo Collettivo o Comunità Energetiche Rinnovabili”.

In sintesi, le soluzioni offerte da My Green Energy:

Opzione “Soluzione Chiavi in mano”

Un unico interlocutore si occuperà della realizzazione, manutenzione e gestione dell’impianto. L’investimento viene ripagato attraverso un canone annuo fino a 20 anni.

I partner curano non solo la realizzazione degli interventi e i relativi aspetti tecnici, ma anche la gestione degli aspetti amministrativi e legali, la compliance con le normative di settore anche ai fini della fruizione degli incentivi riconosciuti dal Gse e, inoltre, l’individuazione e l’ottenimento di un adeguato supporto finanziario.

Opzioni “Soluzione su misura”

In questo caso si può scegliere la rete di partner accreditati e quelli più adatti alle proprie esigenze, per realizzare, gestire e mantenere l’impianto attraverso contratti mirati con i fornitori.

Chi sono i partner di My Green Energy

“Oggi lavoriamo con una rete di circa nove installatori e con due ESCo, partner tecnici che abbiamo selezionato e certificato. Ciò ci permette di offrire, oltre al servizio di prefattibilità offerto direttamente dalla piattaforma, anche la fornitura di un servizio di installazione, gestione e manutenzione prevalentemente nelle aree del centro-nord, anche se l’obiettivo è di poterlo estendere su tutto il territorio nazionale”, precisa Ilaria Bresciani.

Con i nuovi partner viene sottoscritto un apposito accordo (MOU) con i loro servizi/prodotti, i costi e le aree territoriali dove operano in modo prevalente. Questo permette a My Green Energy di attivare già una prima offerta richiesta da un cliente.

A seconda della soluzione scelta o dal servizio richiesto, il cliente firma il contratto con il singolo professionista e fornitore, nel caso della “soluzione su misura” oppure, nel caso della “soluzione chiavi in mano”, l’attività sarà svolta da un unico fornitore, che opererà come Full Service Provider ed EPC Contractor, supportando il cliente dall’identificazione delle soluzioni tecniche alla progettazione ed esecuzione dei lavori.

“Grazie a MY Green Energy, il cliente non ha bisogno di tempo per richiedere più preventivi. Ci pensa My Green Energy a veicolarla ai partner in funzione della soluzione scelta, in modo veloce e trasparente e con la garanzia di avere partner affidabili”, conclude Ilaria Bresciani.

