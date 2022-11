SolarEdge Technologies ha comunicato che il modulo smart 375W con tecnologia half-cut di SolarEdge ha ottenuto il riconoscimento di “Migliore del Test” di Altroconsumo, una delle principali associazioni per l’informazione, la tutela e la difesa dei consumatori in Italia.

Il test condotto da Altroconsumo ha riguardato otto diversi moduli fotovoltaici dei principali fornitori del settore – tra i quali il modulo smart 375W di SolarEdge – e si è articolato in due fasi.

Nella prima, i moduli così come acquistati sono stati sottoposti a una prova di valutazione in laboratorio, mentre nella seconda fase, i test sono stati effettuati dopo un’esposizione reale diretta al sole e ad agenti atmosferici dei moduli, con la ripetizione delle diverse prove in entrambe le condizioni.

In un passaggio successivo, i moduli sono stati sottoposti anche a uno specifico test di elettroluminescenza, atto a rilevare eventuali difetti e danni del prodotto, e a un test di resistenza elettrica con corrente di dispersione a umido, per misurare l’isolamento elettrico del dispositivo integro. Un test, quest’ultimo, utilizzato per qualificare i moduli fotovoltaici per la certificazione in conformità con 10.2, IEC61215:2005.

In termini di criteri di valutazione, i test di Altroconsumo si sono focalizzati su efficienza e potenza reale – mettendo a confronto i dati raccoli con quelli dichiarati in etichetta – sia su impianti nuovi, sia dopo l’esposizione al sole, così da valutare l’eventuale variazione e decadimento di prestazioni.

I risultati hanno portato a valutare le prestazioni del modulo smart 375W di SolarEdge come come complessivamente ottime, sia nelle prove di laboratorio, sia nelle prove pratiche.

In particolare, le ispezioni visive iniziale e finale hanno dato eccellenti risultati, insieme alla potenza massima misurata e alla differenza tra efficienza nominale ed efficienza reale iniziale e finale. Il modulo smart 375W è stato giudicato come primo classificato nel test.

I moduli smart 375W di SolarEdge con ottimizzatore di potenza integrato sono stati concepiti e sviluppati per consentire una maggiore produzione di energia, installazioni più veloci, logistica semplificata e manutenzione più semplice.

Per raggiungere questo risultato, SolarEdge ha combinato la tecnologia di ottimizzazione in corrente continua con moduli e prestazioni garantite. Grazie a un sistema di costante inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) di ogni singolo modulo, questa soluzione garantisce anche l’ottimizzazione del rendimento energetico.

“I moduli smart 375W sono uno dei nostri prodotti di punta e siamo contenti che siano stati valutati come i migliori della categoria da una voce autorevole come Altroconsumo”, ha detto Christian Carraro, General Manager South Europe di SolarEdge. “Il test ha dimostrato che i moduli di SolarEdge hanno tolleranze di misura sui valori indicati in etichetta. Questo è un ottimo segnale di maturità del settore e di correttezza dei valori comunicati”.

