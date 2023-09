Sono sempre di più i produttori di moduli fotovoltaici che si concentrano sulla tecnologia TOPCon, ma Longi, tra i più noti produttori di fotovoltaico, pur avendo questa tecnologia nel proprio portafoglio di prodotti non la sceglie come prodotto di punta, preferendo la tecnologia HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) utilizzata nel pannello HiMO-6.

L’efficienza delle celle HPBC LONGi supera il 25% e quella delle celle HPBC versione PRO supera il 25,3%.

In questa video intervista con Francesco Emmolo, Sales Director per il Sud Europa di Longi, abbiamo parlato dei vantaggi di questa tecnologia, sia in termini di rendimento che di prezzo.

Con il Direttore vendite abbiamo affrontato alcune questioni relative a mercato, capacità produttiva, prezzi, oltre alle e delle grandi sfide che attendono il settore: efficienza di celle e moduli, resistenza in contesti di eventi metereologici estremi e gestione a fine vita.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida

