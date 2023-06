Per rispondere all’elevata domanda di moduli fotovoltaici, Meyer Burger ha investito in Germania per aumentare la propria capacità produttiva.

Grazie all’ottimizzazione delle catene di fornitura e all’adattamento dei processi produttivi, ogni giorno escono dagli stabilimenti dell’azienda migliaia di moduli. L’intera gamma di prodotti delle serie Black, White e Glass è oggi disponibile e a lungo termine e può essere ordinata tramite i distributori specializzati.

I moduli Meyer Burger e la normativa antincendio



Tutti i moduli di Meyer Burger soddisfano lo standard europeo di protezione antincendio della norma IEC 61730.

Per il mercato italiano, l’azienda ha avviato il processo per l’ottenimento di ulteriori certificazioni. Finora, i moduli FV ad alta efficienza della serie “White” hanno ottenuto il certificato di protezione antincendio di classe uno (Classe di Reazione al Fuoco alla UNI 9177: 1).

Ciò significa che i moduli soddisfano i requisiti delle autorità italiane per le installazioni commerciali.

Maggiore potenza in meno spazio: Meyer Burger White 400 Watt



Nel portfolio di Meyer Burger ci sono anche moduli con celle a etero-giunzione, collegate con la tecnologia SmartWire.

Questa innovazione fa sì che i moduli di tutte le serie (Black, White, Glass) siano particolarmente stabili, resistenti, durevoli ed efficienti.

L’efficienza dei moduli è superiore dell’1,5% rispetto a quella dei prodotti standard attualmente disponibili sul mercato. Il Meyer Burger White, in particolare, è disponibile nelle potenze di 395 Wp e 400 Wp.

Il modulo da 400 Wp si distingue per la facilità di installazione e permette di ottimizzare il rendimento anche su un tetto dalla superficie limitata.

Per tutte le forme di tetto

I moduli sono compatti e maneggevoli e in particolare, i moduli vetro-vetro hanno un elevato grado di flessibilità: sono adatti per installazioni residenziali su tetti inclinati e piani e sono inoltre bifacciali e per questo adatti anche a installazioni verticali negli impianti agrivoltaici.

La lavorazione di alta qualità e l’aspetto estetico consentono di integrare al meglio i moduli negli edifici e negli elementi architettonici. Con una tensione massima di sistema di 1.500 volt, questi moduli sono adatti anche a configurazioni di grandi dimensioni, in quanto è possibile collegare più moduli in un’unica stringa.

Produzione made in Europe e rispettosa dell’ambiente



Le celle e i moduli Meyer Burger sono prodotti esclusivamente in Europa. La progettazione avviene in Svizzera, paese di origine dell’azienda, mentre la produzione è in Germania.

Lo stabilimento produttivo è alimentato da energia verde al 100% e, per realizzare prodotti ancora più sostenibili, l’azienda svizzera evita l’uso di metalli pesanti come il cadmio e il piombo. Meyer Burger non utilizza inoltre sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS), dannose per l’ambiente e tossiche.

Prospettive: moduli innovativi vetro-vetro con effetto autopulente



Meyer Burger ha in programma delle novità per il 2024. I moduli previsti continueranno ad avere tutti i vantaggi tecnici e specifici di quelli attualmente in commercio, ma in aggiunta saranno dotati di uno “Smart Corner”, l’angolo di drenaggio che favorisce l’effetto autopulente del pannello.

Il nuovo design innovativo e brevettato del telaio consente all’acqua piovana e allo sporco di defluire meglio attraverso gli angoli. E meno sporco significa anche maggiori rendimenti.

Questa caratteristica è importante per le installazioni di difficile accesso, che non possono essere pulite professionalmente, ad esempio in presenza di pendenze estreme del tetto, di superfici di calpestio insufficienti o di un’occupazione di superficie molto ampia.

Potrebbe interessarti anche: