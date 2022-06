BISOL Group è stata nuovamente premiata con il riconoscimento “Top Brand PV Seal” su cinque mercati europei.

Tutti i PV Seal europei sono assegnati per la seconda, o addirittura anche per la terza volta, in molti casi consecutiva: un riconoscimento sulla qualità che BISOL ha sviluppato fin dalla sua nascita, quasi 20 anni fa.

Il riconoscimento e il Top Brand PV Seal per i loro moduli fotovoltaici di qualità eccellente provengono dai seguenti mercati:

Belgio (per la terza volta consecutiva)

(per la terza volta consecutiva) Francia (per la terza volta consecutiva)

(per la terza volta consecutiva) Austria (per la seconda volta consecutiva)

(per la seconda volta consecutiva) Italia (nuovamente dopo averlo ricevuto nel 2020)

(nuovamente dopo averlo ricevuto nel 2020) nel mercato domestico in Slovenia (per la seconda volta consecutiva).

Il premio è il risultato della ricerca effettuata dalla società EuPD Research, che ogni anno conduce un’indagine a livello europeo tra diversi stakeholders, inclusi distributori, installatori e clienti finali.

La valutazione degli aspetti tecnici dei prodotti, nonché la percezione e consapevolezza del marchio segnalati dagli esperti del settore, sono alla base per il premio.

La ricerca della massima qualità, la completa tracciabilità del prodotto e l’impegno verso la responsabilità ambientale e sociale trovano chiaramente eco nella fiducia e nella soddisfazione degli oltre 400 clienti che BISOL serve ogni anno.

Mentre il riconoscimento del marchio è stato dimostrato dai Top Brand PV Seal su cinque mercati, BISOL è comunque presente in quasi 100 paesi in tutto il mondo, dalla Norvegia all’Australia, dagli Stati Uniti al Giappone.

Nel 2022, BISOL Group ha dovuto affrontare un’enorme crescita, consentendo all’azienda di annunciare risultati record già ad aprile.

Grandi risultati portano anche a nuove sfide, così l’attuale produzione a Prebold, in Slovenia (nella foto), ha raggiunto i propri limiti e quindi, nel prossimo futuro, si amplierà la produzione in un altro sito che ovviamente rimarrà nell’Unione Europea, molto probabilmente in Slovenia.

Ci sono anche possibili accordi commerciali per spostare parzialmente la produzione in Austria. Spostando la produzione, il piano è triplicare la capacità produttiva e raddoppiare il numero di dipendenti nei prossimi 3-5 anni.

