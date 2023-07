Il maggior produttore di moduli fotovoltaici Made in Europe, lo sloveno Bisol Group, è stato nuovamente riconosciuto come “Top Brand” su quattro mercati europei.

Il sigillo “Top Brand”, assegnato da EuPD Research sulla base di un’analisi dettagliata del mercato del fotovoltaico e di interviste approfondite a oltre 1.200 aziende installatrici, è stato nuovamente vinto da BISOL Group in Belgio (per la quarta volta consecutiva), Francia (per la quarta volta consecutiva), Italia (per la terza volta) e in Slovenia (per la terza volta consecutiva).

“In Bisol, oltre agli elevati standard di qualità che applichiamo nella nostra produzione, siamo anche sicuri del fatto che i nostri dipendenti abbiano contribuito significativamente al nostro successo. Con una rete di uffici rappresentativi nei paesi europei e grazie a rappresentanti commerciali estremamente qualificati, non vendiamo ai clienti solo i nostri moduli, ma trasferiamo anche le nostre conoscenze e la nostra esperienza pluriennale“, fa sapere una nota aziendale.

Il riconoscimento dei clienti è anche legato alla nuova versione dei moduli trasparenti BISOL Lumina.

Per soddisfare le diverse esigenze dei player nel mercato fotovoltaico, l’azienda produttrice ha deciso di offrire una versione più piccola da 320 Wp (BDO) e una più grande da 410 Wp (BBO).

Due differenti matrici di celle a layout speciale garantiscono una trasparenza rispettivamente del 26,5% e del 22,5% e offrono una soluzione esteticamente gradevole ed economicamente conveniente per vari progetti residenziali e commerciali.

Il backsheet trasparente di alta qualità offre inoltre fino al 40% di potenza in più proveniente dal lato posteriore del modulo, a seconda delle proprietà della superficie dietro al modulo.

La versione più piccola BDO da 320 Wp dei BISOL Lumina (1.772×1.134×30 mm) è stata sviluppata per dare una soluzione esteticamente gradevole adatta a qualsiasi progetto residenziale o commerciale, tra cui parcheggi coperti, giardini d’inverno, lucernari, serre e frangisole (foto a destra).

Quella più grande BBO da 410 Wp (2.094×1.134×35 mm), è stata pensata per progetti di dimensioni maggiori, come gli impianti a terra e/o di taglia industriale con superfici più chiare dietro ai moduli.

Entrambe le varianti BDO e BBO dei BISOL Lumina incorporano la tecnologia all’avanguardia di BISOL Group, che garantisce un’efficienza energetica ottimale e una lunga vita utile: i moduli FV includono materiali di alta qualità e tecniche di produzione avanzate, rendendoli affidabili e durevoli nei più svariati contesti.

Potrebbe interessarti anche: