Euromobility, l’associazione dei mobility manager italiani, annuncia l’arrivo dei Mobility Talk, una serie di incontri tematici dedicati al mondo della mobilità sostenibile.

I Mobility Talk sono incontri brevi e informativi, organizzati in collaborazione con Terravision electric, Up2Go, Plus International, Kinto e Decathlon.

Ciascun incontro online dura 15 minuti. Il primo appuntamento ci sarà il prossimo 24 ottobre alle 16,30 e si concentrerà sui recenti sviluppi e sulle innovazioni nel settore della mobilità sostenibile.

Questi appuntamenti anticipano un più ampio evento di dibattito, il MobyDixit, previsto per il 29 e 30 novembre a Parma.

MobyDixit accoglierà esperti e imprese del settore, per discutere dei processi di gestione della mobilità in un mondo in costante evoluzione, con nuovi servizi e prodotti innovativi.

L’evento ospiterà inoltre la Conferenza Pums e la Conferenza sul Mobility Management e sulla Mobilità Sostenibile.

MobyDixit è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Emilia-Romagna, l’Università di Parma, Legambiente, Fiab, Enea, l’Ambasciata d’Olanda, l’Unione Parmense degli Industriali, il Kyoto Club.

La partecipazione ai Mobility Talk e all’intero evento MobyDixit è gratuita, ma è necessaria una registrazione iniziale.

Per ulteriori dettagli, per registrarsi e per consultare il programma completo, è possibile visitare la pagina dedicata.

Le realtà coinvolte

MobyDixit è un evento co-organizzato da Euromobility e il Comune di Parma, in collaborazione con Terravision Electric, Platinum Sponsor, Up2GO, Gold Sponsor, Parking My Car, Kinto, Decathlon, e Plus International, Silver Sponsor, Deverse, GreenApes, SCRAT, OCME, ACER Parma, Alfa Solutions, Babilot, Green Sponsor.