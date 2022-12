Il segmento fotovoltaico residenziale, anche grazie agli incentivi come il Superbonus, è cresciuto molto negli ultimi due anni, mentre quello commerciale e industriale, che fino ad oggi aveva stentato, in questi ultimi mesi sta vivendo un vero boom di domanda.

Complice anche l’aumento dei costi dell’energia e del gas, la domanda di soluzioni alternative anche per il settore C&I sta crescendo, con un’offerta delle aziende del comparto fotovoltaico di prodotti pensati proprio per questo segmento.

Le analisi di mercato prevedono un incremento esponenziale della domanda a cui il settore del dovrà prontamente rispondere.

Ed è proprio qui che si ha spesso il collo di bottiglia: per tutto il mercato del fotovoltaico, da due anni a questa parte, prima a causa della pandemia poi per la guerra in Ucraina, si è dovuta affrontare una più limitata disponibilità di prodotti finiti o di componenti necessari alla loro realizzazione. Ne sono conseguiti prolungati tempi di consegna dei prodotti con ritardi nella realizzazione degli impianti, non solo in Italia.

Si prevede che i problemi di approvvigionamento nei prossimi due o tre trimestri dovrebbero risolversi e pertanto le aziende italiane potranno tornare a soddisfare la crescente domanda di FV in tempi consoni.

Per rendere ancora più veloce la realizzazione di un impianto fotovoltaico e renderlo operativo in tempi adeguati è importante fornire una soluzione completa.

Proprio per questo motivo, ormai da diversi anni, Growatt Italia è in grado di fornire inverter di ultima generazione, sistemi di accumulo e monitoraggio, nonché soluzioni per la mobilità elettrica, che prevedono soluzioni installative intelligenti, che facilitano installazione, integrazione e monitoraggio, come ad esempio i sistemi battery ready (scopri di più qui).

Per il settore C&I, si aggiungerà a breve il nuovo inverter della Serie MID: il TL3-X2 50K.

Di taglia 50 kW come il suo predecessore MAX, il MID50K ha dimensioni e peso ridotti rispetto alla Serie MAX 50K, una corrente di stringa massima aumentata e corrispondente a 16A per stringa, quindi migliorativa rispetto al MAX, scaricatori in classe II in ingesso e uscita lato AC e DC e funzione AFCI contro l’arco elettrico.

Ha 4 inseguitori MPP con due stringhe ciascuno, quindi al MID 50 si possono collegare totalmente 8 stringhe di moduli FV.

È inoltre dotato di interfacce USB e RS485 che lo rendono compatibile con la Smart Key per snellire e ottimizzare il processo di installazione, ma anche di un LCD frontale alfanumerico che facilita la prima installazione.

Scheda tecnica e documentazione: MID TL3-X2 50K

